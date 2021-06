Hiddestorf/Ohlendorf

„Auf Schatzsuche mit Jesus“ lautet am Sonnabend, 5. Juni, das Thema des Kinderbibeltages in Hiddestorf und Ohlendorf. Wegen Corona läuft er anders ab als sonst, zum Beispiel ohne Anmeldung und überwiegend draußen. Von 15 bis 16.30 Uhr wird in der Hiddestorfer Nikolaikirche an der Ostertorstraße fortlaufend die Geschichte „Vom Schatz im Acker“ erzählt. Dort beginnt auch eine Schatzsuche, die die Kinder mit ihren Familien – auch Freunde sind willkommen – durch beide Stadtteile führen wird, die zur Nikolaigemeinde gehören.

Wer teilnehmen möchte, kann ohne Anmeldung kommen und flexibel starten. Wer es erst nach 16.30 Uhr schafft, erhält die Geschichte in einem Brief. An verschiedenen Stationen dreht es sich um die Frage: Was ist dein Schatz? Diese Frage greift die Gemeinde am Sonntag, 6. Juni, um 10 Uhr im Gottesdienst unter den Bäumen neben der Nikolaikirche auf.

Gemeinde feiert Gottesdienste draußen

Seit Pfingsten feiert die Gemeinde ihre Gottesdienste meist unter freiem Himmel. Die Stühle sind soweit auseinander gestellt, dass die Abstandsregel eingehalten wird. Ein Mund-Nasen-Schutz sei weiterhin zu tragen, teilt die Gemeinde mit. Dafür dürfen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen wieder singen.

Die Regelung mit den Open-Air-Gottesdiensten gilt bis zur Sommerkirche der evangelischen Kirchenregion Hemmingen. Mehrere Wochen lang wird immer sonntags in nur einer der Kirchengemeinden ein Gottesdienst gefeiert, zu dem Bewohner aus allen Stadtteilen eingeladen sind.

Von Andreas Zimmer