Sie ist ein Fan der B 3-Neu-Baustelle in Hemmingen und steht auf Mäuse, Regenwürmer und Froschschenkel: Störchin Käthe hat ihr Nest in Alt-Laatzen verlassen und sich vorübergehend in Arnum angesiedelt. Denn dort bescheren ihr die Arbeiten an der Neubautrasse einen reich gedeckten Tisch.