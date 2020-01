Das waren die Themen beim Neujahrsempfang des Bürgervereins Hemmingen

Hemmingen-Westerfeld

Fast 90 Mitglieder und geladene Gäste haben am Mittwochnachmittag am Neujahrsempfang des Bürgervereins Hemmingen teilgenommen. Redner waren der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch und Hemmingens Erste Stadträtin Regina Steinhoff. Für die terminlich in München verhinderte Parlamentarische Staatssekretärin Maria Flachsbarth verlas die Bürgervereins-Vorsitzende Brigitta Schoenke ihr Grußwort.

Der Empfang des 180 Mitglieder starken Vereins bei Kaffee und Kuchen war der mittlerweile dritte. Steinhoff blickte auch auf Entscheidungen in den kommenden Monaten in Hemmingen hinaus. Das Spektrum reichte vom Hochwasserschutz über Um-, An- und Neubauten von Feuerwehrgerätehäusern bis zur Digitalisierung in Schule und Rathaus.

Das Gerätehaus in Harkenbleck soll abgerissen und ein Neubau als Anbau errichtet werden. Das Gerätehaus in Arnum wird zurzeit umgebaut und soll im Sommer dieses Jahres fertig sein. Für das gemeinsame Gerätehaus der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg steckt die Stadt noch mitten in der Planung. „In Kitas und Schulen investieren wir rund 30 Prozent unseres städtischen Etats“, erläuterte Steinhoff. Am 20. Februar will der Rat nicht nur über den Etat 2020 abstimmen, sondern auch über den Hochwasserschutz in Hemmingen. Vier Alternativen stehen zur Wahl.

Neujahrsempfang des Bürgervereins Hemmingen

Sie dankte dem Bürgerverein für dessen seit seiner Gründung 1985 gezeigtem Interesse an den Belangen der Stadt und dem Einsatz zur Förderung und Stärkung des Gemeinsinnes vor Ort. „Wenn dies Erfolg hat, können wir im Nachhinein vielleicht wieder von Goldenen Zwanzigerjahren reden.“

Auch Miersch wünschte sich für die Gesellschaft in Zukunft „mehr Wir als Ich“. Er nannte die Rentenfrage als Beispiel, die ab März wieder verstärkt diskutiert werden soll, und die im Sommer beginnende deutsche EU-Ratspräsidentschaft, von der schon jetzt viele Beschlüsse erwartet werden. „All diese Themen stehen symbolisch für das Wir und nicht für das Ich. Denn nur das gemeinsame Wir bietet den Schlüssel für gute Lösungen“, warb Miersch um persönliches politisches Engagement.

Rund 90 Mitglieder und geladene Gäste nehmen am Neujahrsempfang des Bürgervereins im Trinitatis-Gemeindesaal teil. Quelle: Torsten Lippelt

Das sei wichtig vor allem im Hinblick auf die für 2021 anstehenden Kommunalwahlen unter anderem auch in Hemmingen. Auch im von Brigitta Schoenke verlesenen Grußwort von Maria Flachsbarth klangen die Aspekte des angemessenen Umgangs miteinander und der Kompromissbereitschaft heraus.

Informationsabend zum Thema Antisemitismus

„Bleiben wir alle wachsam in unruhigen Zeiten“, sagte Brigitta Schoenke und wies auf die nächste Vereinsveranstaltung am Mittwoch, 26. Februar, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses in Hemmingen-Westerfeld hin. Mit dem Landeskriminalamt ist ein Informationsabend über Antisemitismus und dessen ideologische Grundlagen geplant. Anmeldungen sind bereits möglich bei Schoenke unter (05101) 58 74 81.

Von Torsten Lippelt