Hemmingen-Westerfeld

Die Meinungen über das geplante Wohnhaus direkt an der Kreuzung der alten Bundesstraße 3 mit der Weetzener Landstraße gehen weiter auseinander. Ulrike Roth (Bündnisgrüne) sprach jetzt von einer „hochverlärmten Wohnlage“. Jan Dingeldey (CDU) hingegen sagte: „Es ist nicht die schönste Ecke von Hemmingen, aber die Planung ist gelungen.“

Bei der Abstimmung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt haben sich die Grünen enthalten. Alle anderen Fraktionen befürworteten, dass das Planverfahren nun in die Endrunde geht. Am 25. März will der Rat den Beschluss dazu fassen.

Neues Wohngebäude an der Weetzener Landstraße

Der Entwurf lag öffentlich aus, und es sind Stellungnahmen eingegangen, auch von Anwohnern. Gravierende Änderungen aber haben sich für das Bauvorhaben nahe der geplanten Stadtbahn-Endhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld nicht ergeben.

Die Kreuzung B3/Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld: Das Wohnhaus links soll dem Neubau weichen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Um das dreistöckige Gebäude mit voraussichtlich bis zu 14 Wohnungen, jede zwischen 60 und 120 Quadratmeter groß, soll wegen des Schallschutzes eine Mauer gezogen werden, die bepflanzt wird. Die Pläne für das Gebäude stammen vom Büro Fink+Team aus Hannover. Das heutige, kleinere Wohnhaus auf dem Grundstück an der Weetzener Landstraße 113 muss dem Neubau weichen.

Grüne fordern Masterplan

Die Grünen kritisierten den fehlenden Masterplan für einen großen Teil des Gebietes entlang der B-3-alt. „Es ist eine Politik der kleinen Schritte, anstatt das große Ganze zu sehen“, sagte Roth. Damit sei „die Chance zur Stadtentwicklung vergeben“.

Fachbereichsleiter Axel Schedler hielt dem entgegen: „Mit Masterplänen kann ich die Wände meines Büros tapezieren.“ Der Stadt gehören keine Flächen auf dem Areal, deswegen könne sie nur „grundstücksbezogen agieren“. Das neue Eckgrundstück an der B-3-alt/Weetzener Landstraße sei sehr wohl „eine städtebauliche Verbesserung“. Schedler sagte, er wolle Hemmingen nicht mit Hannover vergleichen. „Aber an der Hildesheimer Straße gibt es Wohnbebauung in stärker verlärmten Lagen.“

Von Andreas Zimmer