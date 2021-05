Hemmingen-Westerfeld

An der B-3-alt in Hemmingen-Westerfeld soll ein neues Mehrfamilienhaus entstehen. 15 Mietwohnungen sind an der Göttinger Landstraße 35 geplant, ebenso eine Tiefgarage mit Zufahrt von der Reinekestraße aus. Die barrierefreien Wohnungen, über einen Lift erreichbar, sollen zwischen 60 und 125 Quadratmeter groß sein.

So sieht das Wohnhaus in der Simulation mit Blick von der Reinekestraße aus. Quelle: BBU.Projekt Architekten

Die zweistöckige und fast 90 Jahre alte Stadtvilla, die sich jetzt auf dem Grundstück befindet, soll abgerissen werden. Ein kleinerer Anbau wurde früher als Backhaus genutzt. Laut Stadtverwaltung soll das neue Haus mit drei Stockwerken aus zwei Gebäudeteilen mit Satteldach bestehen, die durch einen Trakt verbunden sind. In dem Gebäudeteil parallel zur Reinekestraße soll es neun Wohnungen geben und in jenem zur Göttinger Landstraße hin sechs. Es ist geplant, das Dach auszubauen.

Neues Wohnhaus an Göttinger Landstraße/Reinekestraße

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat das Vorhaben nach den Plänen von BBU.Projekt aus Hannover in seiner jüngsten Sitzung ohne Diskussion befürwortet. Nur Barbara Wojtczak von den Unabhängigen Hemmingern (DUH) stimmte dagegen. Weil es für das Gebiet keinen Bebauungsplan gibt, muss die Stadt, wie es im Amtsdeutsch heißt, ihr Einvernehmen herstellen.

So sieht das Wohnhaus in der Simulation mit Blick von der Reinekestraße aus. Quelle: BBU.Projekt Architekten

Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, sprach von einer „Wohnungsnot“ in Hemmingen. Bis 2030 fehlen 500 bis 600 Wohneinheiten im Stadtgebiet. Das können Wohnungen, aber auch Einfamilienhäuser sein. „Als Verwaltung sind wir für eine Nachverdichtung“, sagte er. Der Standort sei geeignet, soll doch auf der Göttinger Landstraße ab Ende 2023 die Stadtbahn bis Hemmingen-Westerfeld fahren.

Neubau liegt an der Stadtbahnlinie

Der Neubau soll etwa so hoch werden wie die bestehende Stadtvilla, also etwa 14 Meter. Das etwa 1300 Quadratmeter große Grundstück ist ungefähr so groß wie ein Fünftel eines Fußballfeldes. Auf dem Grundstück, so sieht es das Baurecht vor, ist noch ein Kinderspielplatz einzuplanen.

Das Haus Hemmingen Göttinger Straße 35 soll abgerissen werden. Quelle: Tobias Lehmann

Die sogenannte Grundflächenzahl ist zwar höher als erlaubt. „Jedoch weisen die entlang der Göttinger Landstraße vorhandenen Grundstücke zum Teil ebenfalls einen höheren Versiegelungsgrad sowie auch größer dimensionierte Abmessungen von Gebäuden auf“, argumentiert die Verwaltung in einer Ratsvorlage.

Das Haus Hemmingen Göttinger Straße 35 aoll abgerissen werden. Quelle: Tobias Lehmann

Das neue Gebäude werde „moderner“ als die Häuser in der Nachbarschaft sein. Es komme aber beim Betrachten des Ortsbildes nicht „auf eine Übereinstimmung einzelner Merkmale mit der vorhandenen Bebauung an, sondern ob ein Gesamtbild, das durch unterschiedliche Elemente geprägt sein kann, gestört wird“. Der Verwaltungsausschuss wird sich am Donnerstag, 20. Mai, in einer vertraulichen Sitzung mit dem Vorhaben befassen.

Neues Wohnhaus auch an der B-3-alt/Weetzener Landstraße

Nur wenige Hundert Meter weiter – ebenfalls an der B-3-alt und entlang der künftigen Stadtbahnlinie, aber an der Kreuzung mit der Weetzener Landstraße – wird auch ein Mehrfamilienhaus entstehen. Dort sind 17 Wohnungen geplant. Die Arbeiten sollen im Juni oder Juli beginnen.

Von Andreas Zimmer