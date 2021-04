Hemmingen-Westerfeld

Die Arbeiten am neuen Wohnhaus an der Kreuzung B-3-alt/Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld können möglicherweise im Juni oder Juli beginnen. „Wir hoffen, dass bis dahin der Bauantrag genehmigt ist. Dann werden wir sofort starten“, sagte Denis Fink auf Anfrage dieser Redaktion. Er ist Geschäftsführer des Büros Fink+Team in Hannover. Dieses werde den Bauantrag etwa Ende April einreichen.

Fink sagte, die Bauzeit werde schätzungsweise zwölf bis 14 Monate betragen. In dem Gebäude mit drei Etagen und einem Staffelgeschoss solle ein „Wohnungsmix“ zur Miete entstehen. Geplant seien 17 Wohnungen, darunter Ein-Zimmer-Apartments mit rund 50 Quadratmetern Wohnfläche, aber auch Vier-Zimmer-Wohnungen mit etwa 120 Quadratmetern Wohnfläche. Auf dem Gelände werden entsprechend 17 Parkplätze entstehen.

Mauer oder Hecke an Wohnhaus Weetzener Landstraße

Die ursprünglichen Pläne sahen einen Neubau mit fünfeinhalb Etagen vor, doch Hemminger Kommunalpolitiker empfanden dies als zu wuchtig. „Nun sind die Pläne der jetzigen Umgebung angepasst worden“, sagte Fink, der die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung herausstellte. Die Planer haben darauf geachtet, dass das Gebäude – je nachdem, aus welcher Richtung man kommt – anders aussieht. Aus Richtung Arnum ragt zum Beispiel das Penthouse heraus.

Die Visualisierung zeigt das neue Wohnhaus mit Blick von der Weetzener Landstraße aus. Quelle: Fink+Team Hannover

Ob zur Kreuzung hin unbedingt eine Mauer gezogen werden müsse, wie es in den kommunalpolitischen Beratungen hieß, ist Fink zufolge noch zu klären. Möglicherweise können die Schallschutzwerte auch durch entsprechende Fenster eingehalten werden, dann bräuchte nur eine Hecke gepflanzt werden. Für den Neubau wird das bestehende Einfamilienhaus an der Weetzener Landstraße 113 abgerissen.

Kritik an Neubau an Kreuzung mit B-3-alt

Der Rat der Stadt hatte den erforderlichen Bebauungsplan in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Grünen haben sich bei der Abstimmung enthalten. Schon im Fachausschuss zuvor zeigte sich, dass die Meinungen auseinandergehen. Ulrike Roth (Grüne) sprach von einer „hochverlärmten Wohnlage“ und kritisierte, dass es für einen Großteil des Gebiets entlang der B-3-alt keinen Masterplan gebe. Jan Dingeldey (CDU) hingegen sagte: „Es ist nicht die schönste Ecke von Hemmingen, aber die Planung ist gelungen.“

Auf dem Eckgrundstück (links) wird der Neubau entstehen. Das dortige Einfamilienhaus wird abgerissen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Das Areal rund um den Neubau wird sich langfristig verändern. Nicht weit vom neuen Wohnhaus entfernt wird bereits die Endhaltestelle für die Stadtbahn gebaut. Ab Ende 2023 soll die Linie 2 zwischen den beiden Endhaltestellen Hemmingen und Fasanenkrug fahren. Gegenüber des Stadtbahn-Endpunktes ist die sogenannte Fläche, auf der unter anderem Wohnbauten geplant sind.

Auf der anderen Straßenseite des Neubaus an der Weetzener Landstraße ist ein Gebäudeensemble mit bis zu neun Stockwerken nach den Plänen des Schweizer Architekten Max Dudler vorgesehen. Dort sollen unter anderem Büros entstehen, möglicherweise auch eine Klinik und ein Hotel, und damit mehrere Hundert neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Von Andreas Zimmer