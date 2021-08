Hemmingen-Westerfeld/Devese

Die geplante Verlängerung der Alfred-Bentz-Straße bis zur Göttinger Landstraße, also der alten B3, soll auf beiden Seiten Radwege bekommen. Das schlägt die Stadtverwaltung jetzt vor. Ursprünglich war nur auf der Nordseite ein gemeinsamer Geh- und Radweg vorgesehen, der in beide Richtungen genutzt werden kann.

Ein Ratsausschuss hatte im März vorgeschlagen, den Weg von geplanten 2,50 Metern auf drei Meter zu verbreitern, da dort immer viel Verkehr sei. „Das ist allerdings nicht förderfähig“, erläuterte der städtische Fachbereichsleiter Axel Schedler jetzt auf Anfrage der Redaktion.

Längere Alfred-Bentz-Straße soll Weetzener Landstraße entlasten

Die Entlastungsstraße soll die viel befahrene Weetzener Landstraße durch die direkte Verbindung nach Arnum vor dem Verkehrskollaps bewahren. Inklusive der Planung schätzt die Stadt die Kosten für den Bau auf rund 800.000 Euro. Für als wichtig eingestufte Umgehungsstraßen können Kommunen jedoch einen Zuschuss bis zu 75 Prozent bekommen. „Das ist jedoch nur möglich, wenn der Ausbau den Empfehlungen und Richtlinien der Fördermittelstelle folgt“, sagte Schedler.

Für einen Radverkehr in zwei Richtungen muss der Weg demnach drei Meter breit sein und einen zusätzlichen Sicherheitsstreifen von 1,75 Meter haben. Die Stadt hat dies geprüft. Das Ergebnis: Dies ist nicht in vollem Umfang an der vorgesehenen Straße möglich. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, an beiden Seiten einen Radweg mit jeweils einer Breite von 2,50 Metern und einem Sicherheitsstreifen von 0,75 Metern anzulegen. „Das wäre förderfähig und ist aus unserer Sicht die beste Lösung“, sagte der Fachbereichsleiter.

Die Alfred-Bentz-Straße soll mit einem Kreisel an die Göttinger Landstraße angeschlossen werden. Schedler weist darauf hin, dass davon ausgehend auch Radwege auf beiden Straßenseiten in Richtung Hemmingen-Westerfeld und Arnum geplant sind. Die konkrete Planung soll 2022 beginnen. Dafür veranschlagt die Verwaltung 100.000 Euro. Für die Umsetzung des Straßenbaus sind 600.000 Euro für 2023 und weitere 100.000 Euro für 2024 vorgesehen.

Anwohner haben Bedenken

Vonseiten einiger Anwohner gibt es auch kritische Stimmen. Sie verweisen unter anderem darauf, dass am jetzt östlichen Ende der Straße ein Spielplatz unmittelbar an der Fahrbahn liegt. Dieser müsse speziell geschützt werden. Zudem werde die Straße in Nord-Süd-Richtung auch häufig von Radfahrern gequert. Hier sollte über eine ausgewiesene Straßenquerung nachgedacht werden, schlägt zum Beispiel eine Anwohnerin vor.

Direkt hinter den Büschen an diesem Spielplatz verläuft die Alfred-Bentz-Straße. Quelle: Tobias Lehmann

Zunächst muss jetzt allerdings die Bauleitplanung angepasst werden. Das Thema wird in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Donnerstag, 16. September, um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Hemmingen-Westerfeld diskutiert.

Von Tobias Lehmann