Hiddestorf

Zur Eröffnung der 3,5 Millionen Euro teuren Mehrzweckhalle in Hiddestorf wäre eigentlich ein großes Fest angebracht. Doch das ist wegen der Pandemie-Einschränkungen nicht möglich. „Wir holen das aber nach“, sagte Bürgermeister Claus Schacht (SPD) am Freitagmittag. Gemeinsam mit Mitgliedern des Rats, Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Vertretern verschiedener an dem Projekt beteiligter Institutionen hat er die neue Mehrzweckhalle deshalb in kleiner Runde erstmals öffentlich vorgestellt. „Für mich ist es die letzte Eröffnung eines großen Projekts der Stadt in meiner Amtszeit“, sagte Schacht, der bei der Bürgermeisterwahl in diesem Jahr nicht wieder kandidieren wird.

Dafür freute sich Schacht jetzt aber noch einmal besonders. „Das war kein einfaches Projekt, und ich bin jetzt ein bisschen stolz auf das gute Ergebnis“, sagte er. Das Besondere: In der neuen Mehrzweckhalle sind sowohl eine Turnhalle als auch die Mensa für die Kinder der Grundschule Hiddestorf untergebracht.

In der neuen Mensa der Mehrzweckhalle werden bald die Grundschüler essen. Quelle: Tobias Lehmann

Architekt lobt Verbindung zwischen Mensa und Sporthalle

Auch der zuständige Architekt Robert Marlow vom Büro Mosaik, der auch Präsident der Architektenkammer Niedersachsen ist, hob die Verbindung von Sporthalle und Mensa hervor. „Das ist wirklich sensationell. Und gleich nebenan ist auch noch ein Bolzplatz unter freiem Himmel“, sagte er und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei dem städtischen Projektleiter Jann Elbers. Errichtet wurde die Mehrzweckhalle auf dem Grund der ehemaligen Sporthalle. „Wir haben nicht alles abgerissen, sondern den Boden und den Grundriss der 30 Meter langen alten Halle erhalten. Das ist umweltfreundlich, weil so auch der Ausstoß von CO2 verringert werden konnte“, sagte Marlow.

Der Architekt lobte auch, dass es während der Bauphase kaum Beschwerden vonseiten der angrenzenden Schule sowie Anliegern gegeben habe. „Das ist bei einer so großen Baustelle nicht selbstverständlich“, sagte er. Schulleiterin Heike Kopp gab das Kompliment zurück. „Wir hatten keine Einschränkungen. Die Zeit ist schnell verflogen“, sagte sie. Begonnen hatte das Projekt im November 2019 mit dem Abriss des Umkleidetrakts. Anschließend wurde die Halle komplett entkernt, energetisch saniert und mit neuen Heizkörpern und einer Lüftungsanlage bestückt. Kopp geht davon aus, dass nach den Osterferien die ersten Kinder des Ganztagsangebots in der neuen Mensa essen können.

Kinder essen während der Bauzeit im Gemeindehaus

Während der Bauzeit durften die Jungen und Mädchen das angrenzende Gemeindehaus der Nikolaikirchengemeinde zum Mittagessen besuchen. „Sie haben in zwei Schichten gegessen, es hat alles gut funktioniert“, berichtete Pastor Richard Gnügge.

Auch die Mitglieder des Sportvereins Hiddestorf freuen sich über die neue Halle. Sie mussten während der Bauzeit in den angrenzenden Stadtteilen trainieren. „Die neue Halle ist toll geworden. Wir bedanken uns, dass wir als Verein hier kostenlos trainieren dürfen“, sagte Denis Hippke, Vorsitzender des SV Eintracht Hiddestorf.

Einige Hiddestorfer hatten vor Baubeginn angeregt, dort eine professionelle Dorfküche zu installieren, in der frisch gekocht werden kann. Der Rat entschied sich aus Kostengründen jedoch dagegen. Stattdessen gibt es jetzt eine Küche zum Aufwärmen von Speisen, eine zum Spülen und eine Lehrküche. „Auf eine Profiküche haben wir verzichtet. Vereine können die vorhandene Küche aber für interne Veranstaltungen nutzen“, sagte Bürgermeister Schacht.

Jetzt sollen noch die Außenanlagen neu gestaltet werden

Die Gestaltung der Außenanlagen steht noch aus. Im nördlichen Bereich werden noch Sitzgelegenheiten aufgestellt. Zudem bekommt der Bolzplatz zwischen der Mehrzweckhalle und der Grundschule noch in diesem Jahr einen neuen Belag.

Bürgermeister Claus Schacht (links) und Architekt Robert Marlow präsentieren die neue Zeitkapsel. Quelle: Tobias Lehmann

Während bei manchen Baustellen Zeitkapseln gleich beim Spatenstich mit vergraben werden, holte die Stadt dies in Hiddestorf erst zur der offiziellen Eröffnung nach. Die Kapsel wurde auch nicht vergraben, sondern in einer Wand installiert. Zu Beginn der Sanierung hatten Bauarbeiter eine Zeitkapsel von der Grundsteinlegung im Mai 1978 gefunden – mit je einer Ausgabe der HAZ und der „Rings um uns“ sowie Kleingeld. „Wir haben die alte Kapsel jetzt in die neue hineingelegt und zusätzlich die aktuelle Ausgabe der Zeitung und Kleingeld“, sagte Schacht.

Von Tobias Lehmann