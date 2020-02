Neue Fragen zum Deichbau: SPD fordert Sondersitzung

Hemmingen

Der Countdown lief bereits: Eigentlich sollte der Rat am Donnerstag, 20. Februar, endgültig über den Hochwasserschutz für Hemmingen entscheiden. Doch wie es aussieht, wird das Thema von der Tagesordnung genommen.

Der Grund dafür: Die SPD-Fraktion hat noch Fragen, vor allem zu Förderprogrammen und zu den Kosten für einen erweiterten Katastrophenschutz. Vorsitzender Jens Beismann sagte am Mittwoch, die Stadtverwaltung solle die Fragen beantworten. Außerdem fordert die SPD eine Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt mit einem Vertreter des Planungsbüros und der Landesbehörde, die für die Förderung solcher Vorhaben zuständig ist. Nun läuft es darauf hinaus, dass der Rat erst in der Sitzung am 19. März entscheidet.

Vier Versionen für den Hochwasserschutz stehen zur Debatte.

Die erste Variante: Die sogenannte HQ-100-Lösung (Schutz vor Hochwasser, das statistisch alle 100 Jahre vorkommt) bietet mit einer acht Kilometer langen Trasse den optimalen Schutz, ist mit rund 20 Millionen Euro allerdings auch die teuerste Lösung.

Die zweite Variante: Sie ist die 90-Prozent-Variante mit HQ-70-Schutz. Diese Trasse wäre fast vier Kilometer lang und soll etwa 4,4 Millionen Euro kosten.

Die dritte Variante: Es gibt auch noch das 70-Prozent-Modell mit einer 3,3 Kilometer langen Trasse, die einem HQ 30 entspricht und etwa 3,3 Millionen Euro kostet.

Die vierte Variante: Bei einem erweiterten Katastrophenschutz wären unter anderem die Feuerwehr und der Betriebshof gefordert, und es würden mobile Wände zum Schutz vor Hochwasser eingesetzt.

Der aktuelle Stand der Diskussion sieht so aus:

Das meint die Stadtverwaltung: Sie hat sich auf keine der vier Alternativen festgelegt, weil es „keine eindeutig zu bevorzugende Variante“ gibt, wie Bürgermeister Claus Schacht ( SPD) erläuterte.

Das meint Bürgermeister Claus Schacht: Er kündigte mittlerweile an, dass er in der Ratssitzung für die 90-Prozent-Lösung stimmen wird, also für einen HQ-70-Schutz. Damit ist ein Hochwasser gemeint, wie es statistisch alle 70 Jahre vorkommt.

Das meinen die Kommunalpolitiker: In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt im Dezember gab es keine klaren Mehrheiten für eine Variante. Demnach wird offenbar kein Deich gebaut, und es läuft auf einen erweiterten Katastrophenschutz hinaus. Die SPD-Fraktion zum Beispiel sprach sich im Dezember geschlossen für die Variante eins aus. Sollte diese im Rat keine Mehrheit bekommen, dann wollen die Sozialdemokraten die Variante vier befürworten.

Das meint die Interessengemeinschaft (IG) Hochwasserschutz: Sie appelliert in einem Schreiben an die Ratsmitglieder und die betroffenen Bürger, sich für die 90-Prozent-Variante starkzumachen. Zu der IG gehören interessierte Bürger und Kommunalpolitiker. Die 90-Prozent-Variante sei „planungsrechtlich zügig“ zu verwirklichen, und die Ausgaben ließen sich auf mehrere Jahre verteilen. Der erweiterte Katastrophenschutz hingegen sei eine „Lösung, die ganz sicher keinen wirksamen Hochwasserschutz gewährleisten kann und nicht allein auf den Schultern der Feuerwehr lasten darf“. Hinzu komme, dass für diese Variante „zwar Erfahrungen vorliegen, aber bisher keine Entscheidungsgrundlage in Form von konkreten Planungen und angestrebten Zielen und Kosten“. Die IG schafft ein Szenario, in dem „ganze Ortsteile für Feuerwehr und Nahverkehr unerreichbar werden“. Schulen und Kindergärten müssten geschlossen und das Seniorenheim in Hemmingen-Westerfeld evakuiert werden. Die 90-Prozent-Variante hätte vor dem Hochwasser 1946 und alle Hochwasser danach geschützt. „Neben der B-3-neu-Planung hat kein weiteres Planungsprojekt in unserer Stadt jemals eine vergleichbar lang dauernde und gründliche Vorbereitung erfahren wie der Hochwasserschutz“, macht IG-Sprecher Reinhard Schütze deutlich.

