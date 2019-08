Hemmingen

Radfahren in Hemmingen soll besser und sicherer werden. Das Radverkehrskonzept wurde bereits 2015 beschlossen, nun soll mindestens einmal im Jahr eine Arbeitsgemeinschaft (AG) tagen. Die AG soll bewirken, dass das Konzept stärker und schneller umgesetzt wird als bisher.

Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet. Stimmt auch der Rat in seiner Sitzung am 19. September zu, wird die erste Sitzung der AG noch dieses Jahr sein. Das teilte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff auf Anfrage dieser Zeitung mit.

AG Radverkehr soll dieses Jahr erstmals tagen

Das Umsetzen von Vorhaben aus dem Radverkehrskonzept geht nicht ohne Investitionen. In welcher Höhe, ist noch unklar. 300.000 Euro pro Jahr seien für Hemmingen als Richtschnur errechnet worden, erläuterte Ulrike Roth ( Bündnisgrüne). Die Grünen hatten die AG angeregt. Eine Bedingung machte der Ausschuss: „Die Vorschläge der AG dürfen nicht 1:1 im Durchlaufverfahren in den Rat“, forderte Dirk Fahlbusch ( SPD). Vielmehr müssten sich zunächst die städtischen Fachausschüsse damit befassen.

ADAC und ADFC sitzen mit am Tisch

Zu der AG sollen Vertreter von Polizei, Rat und Stadtverwaltung gehören, aber auch der Allgemeine Deutsche Automobil-Club ( ADAC) und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC). Die Zusammensetzung kommt nicht von ungefähr, denn diese Runde saß bereits beim Erstellen des Konzeptes zusammen.

„Der beschlossene Maßnahmenkatalog von 2016 wurde nicht fortgeschrieben“, kritisieren die Grünen. Andererseits seien einige Vorhaben davon mittlerweile bereits umgesetzt oder sie laufen zurzeit.

Lesen Sie auch:

Das ist das Radverkehrskonzept Hemmingen

Wie fahrradfreundlich ist Hemmingen?

Bürger äußern Wünsche für Radkonzept

Von Andreas Zimmer