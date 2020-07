Hemmingen-Westerfeld

„Heute ist ein sehr guter Tag für die Schullandschaft in Hemmingen“, sagt Bürgermeister Claus Schacht. Der Anlass: Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss hat am Donnerstagabend für einen Neubau an der KGS in Hemmingen-Westerfeld gestimmt. Damit soll das Platzproblem in der Carl-Friedrich-Gauß-Schule an der Hohen Bünte gelöst werden. Wir fassen den aktuellen Stand in Fragen und Antworten zusammen:

Für welche Variante hat sich der Verwaltungsausschuss entschieden?

Das Gremium stimmte für den Neubau mit drei Stockwerken am Campus, also zwischen dem Büntebad-Parkplatz und der Mensa. Es gibt auch eine Variante mit vier Etagen, aber der Ausschuss meinte, das Gebäude wirke dann zu klotzig. Im Erdgeschoss sollen der Musiksaal der KGS und die Musikschule untergebracht werden. In den Etagen darüber kommen unter anderem Klassenräume und die Fachräume für die Naturwissenschaften. Für den Neubau wird die sogenannte Kluge-Villa mit der früheren Hausmeisterwohnung weichen. Der Campus reicht bis zur Kluge-Villa und wurde erst 2019 eröffnet. Teile des Campus werden demnach erneut umgestaltet.

Der Neubau soll 2024 fertig sein. Wie sieht die Lösung für die Zwischenzeit aus?

Die Verwaltung wird sich um Unterrichtscontainer kümmern. Schacht zufolge sollen fünf oder sechs auf dem Gelände zum See hin aufgestellt werden, wo der Neubau auch hätte entstehen können.

Neubau an der KGS

Warum wurde die See-Variante verworfen?

Für einen Anbau wäre der dortige eingeschossige Kunsttrakt abzureißen und für einen Neubau müsste das Gelände aufgeschüttet werden, denn die Schule liegt im Hochwasserschutzgebiet.

Bleibt es bei den bisherigen Kosten von 20 Millionen Euro?

Die Politiker fordern die Kosten in dieser Höhe zu deckeln. Die Fraktionen wollen hierzu einen gemeinsamen Antrag stellen. Es gibt noch keine Detailplanung, sondern nur eine sogenannte Machbarkeitsstudie vom Architekturbüro Schäfer Krause Schulz in Hannover.

Wie hatte der Fachausschuss Mitte Juni abgestimmt?

Gar nicht. SPD und CDU wollten noch intern beraten, signalisierten aber die Campus-Variante als ihren Favoriten. Bündnisgrüne und die Unabhängigen Hemminger (DUH) hatten sich bereits für das Campus-Modell entschieden, das auch von der Schulleitung sowie von den Vertretern der Schülerschaft begrüßt wird.

Unterrichtscontainer an der Gauß-Schule

Was sagen die Eltern?

Thorsten Langner, Vorsitzender des Schulelternrates der KGS, machte deutlich, dass es „Handlungsbedarf bei der Unterbringung“ der Schüler gibt. „Sie sind schon da und haben alle ein Recht auf angemessenen Unterricht. Das hat nichts mit Prioritäten zu tun. Ein Neubau muss sein, weil die Schülerzahlen weiter steigen werden. Somit wird auch die Mensa stärker ausgelastet werden.“ Langner ergänzt: „Gut war, aus allen Hemminger Schulen Ganztagsschulen zu machen. Nur so bietet es den berufstätigen Eltern eine zuverlässige Betreuung ihrer Kinder.“ Von einer Elterntaxispur am Neubau, wie sie kurzzeitig im Gespräch war, grenzt sich der Elternrat ab: „Wir haben zu keiner Zeit eine Elterntaxispur gefordert.“

Wie sieht der nächste Schritt beim Projekt Neubau aus?

Der Rat stimmt am Donnerstag, 9. Juli, 19 Uhr, im KGS-Forum in öffentlicher Sitzung über das Vorhaben ab.

Von Andreas Zimmer