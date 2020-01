Netzwerk für Flüchtlinge informiert über Formen des Rechtsextremismus

Hemmingen

Der Informationsabend des Netzwerks für Flüchtlinge über Rechtsextremismus war schon lange geplant, aber er hat besondere Aktualität bekommen: In der Nacht zu Dienstag wurden die Namen der mutmaßlichen Mitglieder der neuen rechtsradikalen Gruppierung, die unter dem Namen „Calenberger Bande“ auftritt, im Internet veröffentlicht. Die Polizei ermittelt, ob sie auch für einen antisemitischen Anschlag in Hemmingen im Mai 2019 verantwortlich sind.

„Im Zuge der Zunahme der Diskussion um das Asylrecht hat der Rechtsextremismus deutlich Aufwind erhalten und ist zunehmend gewalttätiger geworden“, sagte Hermann Heldermann, Koordinator des Netzwerks, am Dienstag beim Infoabend in der Aula der Grundschule Hemmingen-Westerfeld. Doch woran erkenne man eigentlich schon im Alltag Rechtsextremismus, wie argumentieren Rechtsradikale, und wie soll und kann man damit umgehen?

Achim Bröhenhorst gab Antworten. Der Historiker und Politologe ist als Sachbearbeiter vom Landes-Demokratiezentrum beim Landespräventionsrat Niedersachsen im Bereich Prävention von Rechtsextremismus tätig. Die mehr als 30 Besucher erkundigten sich vor allem nach Handlungsoptionen. Bröhenhorst nannte zum Beispiel konkrete Hausordnungen und Mietverträge gegen unerwünschte Veranstaltungen sowie das argumentative Beziehen öffentlicher Positionen und die Nutzung von Fachberatung. „Sie sind nicht die Ersten mit diesem Problem. Es gibt Organisationen und Gruppen, die helfen Ihnen gern“, sagte Bröhenhorst. Auf der Homepage www.Konterbunt.de kann man sogar spielerisch üben, richtig auf menschenfeindliche Parolen zu reagieren.

Bröhenhorst verwies darauf, dass rund 1300 Personen in Niedersachsen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werden. „Aber diese sind heute nicht mehr an den klassischen Klischees Glatze und Bomberjacke, Springerstiefel, Uniformlook und Tattoos zu erkennen“, sagte er. Sogar mit T-Shirts vom Revolutionär Che Guevara seien Rechtsradikale unterwegs. „Sie verstehen sich da als Kämpfer für das einfache Volk“, sagte der Referent und versuchte damit, die dahinterstehende Ideologie zu verdeutlichen.

Damit sich die Rechtsradikalen untereinander schnell erkennen, gebe es deshalb eine Vielzahl von Codes und Signalen. Dazu gehören Zahlenkombinationen wie „18“ und „88“ als Anfangsbuchstaben im Alphabet für Adolf Hitler und Heil Hitler, aber auch Runen, Logos und Schriftzüge wie aktuell die „Calenberger Bande“ bis hin zu rechter Musik.

In seiner täglichen Arbeit differenziert Bröhenhorst zwischen rechtsradikalem Verhalten – bei Wahlen, Aufmärschen und im Sprachgebrauch – und rechtsradikalen Einstellungen vom Antisemitismus über die Herabwürdigung von Minderheiten und der Ablehnung der Demokratie bis hin zur Akzeptanz und Befürwortung von Gewalt. „Hier muss man allerdings unterscheiden, denn Rechtsextremismus ist ein Sammelbegriff für wohl rund 50 Varianten“, erläuterte Bröhenhorst. Ob bei Reden, in der Kleidung oder beim öffentlichen Auftritt – es werde überall mit Mehrdeutigkeiten gearbeitet. „Fast nichts ist strafrechtlich relevant. Deshalb fällt das Verbot solcher Gruppen oder Parteien auch so schwer.“ Selbst die einzelnen Verfassungsschutzbehörden hätten hier von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Toleranzmaßstäbe.

Anhand einer Telefonumfrage der Universität Bielefeld im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung Ende 2018/Anfang 2019 habe sich die Verbreitung rechtsradikaler Ansichten in der Bevölkerung im Vergleich zu vor 20 Jahren nicht grundsätzlich geändert. Rund 10 Prozent wünschten sich eine harte Hand in der Regierung, hätten Vorbehalte gegen Juden, unterschieden zwischen wertem und unwertem Leben und sähen heute eine Überfremdung in Deutschland.

