Corona hat viele Pläne des Netzwerkes für Flüchtlinge in Hemmingen durchkreuzt. Doch nun läuft die Arbeit wieder an, und für nächstes Jahr gibt es viele Pläne.

Die Stadt will die Gemeinschaftsunterkunft in dem früheren Bürogebäude in Hemmingen-Westerfeld aufgeben. Quelle: Andreas Zimmer