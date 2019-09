22 Oldtimerautos, Modellbauten und ein Wohnzimmer wie in den Fünfzigerjahren: All das haben Besucher am Sonntag in den Scheunen von Bernd Filax in Ohlendorf bestaunen dürfen. Der Tischlermeister beteiligte sich am Oldtimertag und der Hemminger Kulturroute.