Nachfolger von Camprad: Am Rathausplatz soll eine neue Bäckerei einziehen

Hemmingen-Westerfeld

In die Räume der ehemaligen Bäckerei Camprad am Rathausplatz in Hemmingen wird erneut ein Bäcker einziehen. Ein Aushang weist darauf hin, dass die Räume renoviert und anschließend dort wieder Backwaren angeboten werden sollen. Ein konkreter Zeitpunkt wird noch nicht genannt. „Nach meinen Informationen sollte es bereits im Februar losgehen. Doch möglicherweise dauert es noch ein paar Wochen länger“, sagt Hemmingens Wirtschaftsförderer Gert Rönnau auf Anfrage.

„Beweis für die Attraktivität des Standortes“

Er hatte nach dem Auszug der Bäckerei Camprad Kontakt mit dem Vermieter der Räume aufgenommen und seine Hilfe bei der Suche nach geeigneten Nachfolgern angeboten. „Schließlich wollten wir einen längerfristigen Leerstand auf dem Rathausplatz als Mittelpunkt der Stadt gerne vermeiden“, sagt Rönnau. Der Vermieter hatte allerdings bereits selbst einen Nachfolger gefunden. „Das ist auch ein Beweis für die Attraktivität des Standorts. Ein neuer Bäcker bietet sich an, da so auch Teile des Mobiliars übernommen werden können“, sagt der Wirtschaftsförderer.

Nur wenige Meter entfernt ist bereits eine Filiale der Calenberger Backstube. Können zwei konkurrierende Bäckereien auf so kleinem Raum existieren? „Ich habe von Hemminger Bürgern bereits das Feedback bekommen, dass sie sich über einen weiteren Bäcker vor Ort freuen“, sagt Rönnau.

Calenberger Backstube sieht Konkurrenz sportlich

Bäckermeister Kai Oppenborn, der gemeinsam mit seinem Bruder die Calenberger Backstube betreibt, nimmt es sportlich. „Mit der Bäckerei Camprad hat es mehr als ein Jahrzehnt auch funktioniert. Jedes Geschäft hatte seine Stammkunden“, sagt Oppenborn. Thomas und Katrin Camprad hatten ihre Bäckerei in Ronnenberg und die Filiale am Rathausplatz in Hemmingen Ende 2019 geschlossen. Als Gründe nannten sie jedoch keinen Konkurrenzdruck, sondern steigende bürokratische Hürden und notwendige Modernisierungen, die finanziell sehr aufwendig gewesen wären. Das Ehepaar hatte den Familienbetrieb in dritter Generation übernommen und 24 Jahre lang geleitet.

Oppenborn sagt, dass die Filiale der Calenberger Backstube seit Schließung der Bäckerei Camprad mehr Kunden habe. „So gesehen hätte ich mir natürlich gewünscht, dass in die Räume nicht erneut ein Bäcker einzieht. Doch auf der anderen Seite spornt Konkurrenz noch mehr dazu an, jeden Tag sein Bestes zu geben“, sagt er. Die Brüder Oppenborn führen das Familienunternehmen mit Sitz in Pattensen bereits in achter Generation. Die 2008 eröffnete Filiale am Rathausplatz in Hemmingen wurde 2014 renoviert und neu eröffnet. „Das war damals das erste Café nach unseren Vorstellungen“, sagt Oppenborn. Alle weiteren Filialen seien anschließend nach diesem Vorbild gestaltet worden.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann