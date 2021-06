Arnum/Harkenbleck/Hemmingen-Westerfeld/Hiddestorf

Die Stadt hat die Arbeiten am Spielplatz in Harkenbleck abgeschossen. Nach einem Feuer mussten neue Geräte her. Das beliebte Piratenschiff – eine Spezialanfertigung – war im vergangenen Jahr abgebrannt. Die vorsätzliche Tat war Teil einer Brandserie.

Das Areal ist nun wieder für alle Altersgruppen freigegeben. „Lediglich zwei kleine Flächen mit neu eingesätem Rasen sind noch so lange abgesperrt, bis der Rasen angewachsen und trittfest ist“, teilt Stadtsprecherin Sabine Hürthe mit.

Betriebshof montiert mobile Geräte auf Spielplatz Harkenbleck

Bereits vor einem Monat hatte Bürgermeister Claus Schacht das neue Multifunktionsgerät vorgestellt, das das Piratenschiff ersetzen soll. Jetzt ist noch ein kleines Spielhaus mit Rutsche für kleinere Kinder hinzugekommen. Zudem wurde die für die Bauarbeiten kurzfristig abmontierte Stehwippe wieder aufgebaut. Auch die Tisch-Bank-Kombination wurde wieder aufgestellt und eine Bank ersetzt.

Mit dem gemeinsamen Durchschneiden eines Flatterbandes gaben Claus Schacht (Zweiter von links), Linus (5, Dritter von links) und Keno (5, Zweiter von rechts) im Mai symbolisch das neue Spielgerät in Harkenbleck zur Benutzung frei. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Aufgebaut haben die neuen Spielgeräte die Mitarbeiter des Betriebshofs. Leiter Claus Schmidt sagt, dass die mehr als 30 Einzelelemente unter dem Spielhaus und der größeren Spielkombination eine besondere Herausforderung gewesen seien. „Den Ort und die Art der Aufstellung haben wir unter der Maßgabe gewählt, dass wir die Geräte unbeschadet abmontieren und an anderer Stelle neu aufbauen können. Das ist deutlich aufwendiger als bei Geräten, die über Jahre am selben Standort stehenbleiben“, erläutert Schmidt. Die Wahl fiel auf mobile Geräte, um bei der weiteren Spielplatzgestaltung im gesamten Stadtgebiet flexibel bleiben zu können.

Ersatz für Spielgeräte unter anderem auch in Arnum

Sanierungen wie diese gehören nicht zu den Standardaufgaben des Betriebshofs, erläutert Hürthe. „Doch wir wollten das abgebrannte Piratenschiff so schnell wie möglich ersetzen.“ Allerdings mussten deswegen andere Arbeiten verschoben werden. Als nächstes sollen jetzt Spielgeräte im Kindergarten Arnum sowie auf den Spielplätzen an den Straßen Lange Wiese in Hiddestorf und Weißer Kamp in Hemmingen-Westerfeld ersetzt werden.

Von Tobias Lehmann