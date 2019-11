Musikschüler spielen Konzert mit jungen Gästen aus Frankreich

Hemmingen

Mit einer Fülle neuer Eindrücke haben sich 38 junge Franzosen am Sonnabend auf die Heimreise gen Süden begeben. Sieben Tage lang waren die Nachwuchsmusiker aus der Partnerstadt Yvtot Gast der Musikschule Hemmingen. Untergebracht waren die Elf- bis 18-Jährigen bei Gastfamilien, die sich nach Worten von Musikschulleiterin Martina Zimmermann „rührend um ihre Gäste und deren Betreuer gekümmert haben“.

„Schade, dass Deutsch ist so einä schwer Sprache“, radebrechte die 15-jährige Marlène, wobei auch das Französisch der gastgebenden Hemminger keinen Anspruch auf Perfektion hatte. Mit Händen, Füßen „und Google“ habe die Verständigung aber ganz gut geklappt, hieß es. Und wo Worte fehlten, gab es ja immer noch die alles verbindende Musik. Selbst beim traditionellen Pizzaessen mit den Gasteltern (45-mal ,Pizza Grande’ brachte den Lieferdienst an die Grenzen des Machbaren) gab es improvisierte Livemusik nach Herzenslust.

Konzert in der Wäldchenschule

Am Montag hatten die französischen Musikschüler eine erste Kostprobe ihres Könnens in der Aula der Wäldchenschule in Arnum gegeben. Das Orchestre d’Harmonie (Blasorchester) und das Ensemble de Cuivres (Blechbläserensemble) erfreuten die Besucher dort mit abwechslungsreichen, harmonisch aufeinander abgestimmten Liedern.

Zu den Höhepunkten des Aufenthalts gehörte der Besuch des NDR-Radiosymphonieorchesters am Freitag. „Dabei hatten unsere Gäste ausgiebig Gelegenheit, einen französischen Geiger auszufragen“, berichtete die Musikschulleiterin.

Wiedersehen in zwei Jahren

Am Freitagabend traten die Hemminger Musikschüler und ihre französichen Gäste dann vor rund 150 Zuhörern gemeinsamen im KGS-Forum auf. Unter anderem sang die Gruppe PopChor’n Lieder aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, und auch die Sänger, Streicher, Bläser und ein französisch-deutsches Jazz-Ensemble sorgten für ausgezeichnete Stimmung. Nach einigen Zugaben mit dem Blasorchester beider Länder hieß es dann aber „au revoir“ – auf Wiedersehen – bis in zwei Jahren in Frankreich.

Lesen Sie auch:

Die Hemminger Musikschule ist wieder erreichbar

Von Achim von Lüderitz