Hemmingen-Westerfeld

Bei „ Fridays for Future“ für den Klimaschutz demonstrieren, aber selbst noch Restmüll und Wertstoffe zusammen in einen Eimer werfen: Es wurde Zeit für die Abfalltrennung an der KGS in Hemmingen-Westerfeld. Der erste Schritt ist getan. In jedem Klassenraum stehen seit Beginn dieses Schuljahres in diesem M...