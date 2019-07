Hemmingen

Die Unabhängigen Hemminger (DUH) bringen den Bürgerkoffer wieder ins Gespräch. Dabei handelt es sich gewissermaßen um ein mobiles Büro der Stadtverwaltung. Für die DUH ist der Koffer eine Möglichkeit Geld zu sparen und zugleich den Service, gerade in den kleinen Stadtteilen, zu verbessern.

Bürgerkoffer der Bundesdruckerei

Der Koffer der Bundesdruckerei in Berlin enthält unter anderem einen Scanner und Drucker und kostet je nach Ausführung 5000 bis 8000 Euro. „Es ist eine gute Lösung, um dezentral die administrativen Bedürfnisse der Menschen zu bedienen“, erläutert der Fraktionsvorsitzende Wolf Hatje. Zurzeit gibt es Bürgerbüros in den beiden größten Stadtteilen: in Arnum und im von dort drei Kilometer entfernten Hemmingen-Westerfeld. In Arnum ist das Büro sogar nur einmal in der Woche geöffnet und steht sonst leer. Es wird gemietet und befindet sich in einem Gebäude mit der Leine-Volkshochschule und der Polizei. Laut Verwaltung wollen Besucher des Arnumer Bürgerbüros unter anderem Ausweise und Reisepässe verlängern lassen oder sie brauchen Beglaubigungen.