Arnum

Unbekannte haben an der Straße An der Landwehr in Arnum einen geparkten Mercedes Benz aufgebrochen und den Lenkrad-Airbag sowie das fest verbaute Navigationsgerät gestohlen. Die Tat geschah in der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen bis sechs Uhr.

Um ins Wageninnere zu kommen, hatten die Diebe eine Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen. Insgesamt entstand ein Schaden, den die Polizei auf mindestens 3.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Katharina Kutsche