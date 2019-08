Hemmingen

„Das wird ein großes musikalisches Spektakel.“ Mit diesen Worten freut sich Rolf Gramann auf den Auftritt von mehr als 100 Musikern aus rund 20 Musikzügen der Feuerwehren der Region Hannover auf dem Rathausplatz in Hemmingen. Gramann ist der Musikzugführer der Freiwilligen Feuerwehr Arnum. Einmal im Jahr treffen sich Mitglieder der Feuerwehrmusikzüge zu einer gemeinsamen und öffentlichen Probe. Dies soll sowohl den regelmäßigen Erfahrungsaustausch wie auch den Spaß am gemeinsamen Spiel garantieren.

Auftritt wird rund 90 Minuten dauern

Dieses Jahr hat Oliver Rülicke, Dirigent des Musikzugs in Arnum, die organisatorische und musikalische Leitung der Veranstaltung übernommen. Der Auftritt wird am Donnerstag, 15. August, um 18 Uhr auf dem Rathausplatz beginnen und rund 90 Minuten dauern. Vier Stücke werden gespielt. Dabei bleiben die Musiker nicht in ihrem Verbund, sondern werden in Instrumentengruppen zusammenstehen. Aus dem Stadtgebiet machen zudem noch die Musikzüge aus Hiddestorf-Ohlendorf und Devese mit.

Einblick in die Zusammenarbeit der Musikzüge

Zuschauer sind eingeladen, sich die Veranstaltung kostenlos anzusehen. Laut der Feuerwehr s werden sie „einen interessanten Einblick in die musikalische Zusammenarbeit der Musikzüge bekommen“ und dürfen sich zudem auf einen „außergewöhnlich voluminösen Klang“ freuen.

Von Tobias Lehmann