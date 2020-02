Wirtschaftsförderer: Stadt muss bei Mietbüros aufholen

Hemmingen

Etliche Hemminger Firmen sind auf Expansionskurs: Jede dritte Firma, die der städtische Wirtschaftsförderer Gert Rönnau in seiner bisherigen 15-monatigen Amtszeit besucht hat, ist nach seinen Angaben grundsätzlich daran interessiert, Flächen für eine Erweiterung zu erwerben. Insgesamt hat Rönnau 70 Unternehmen aufgesucht. Das geht aus dem jüngsten Tätigkeitsbericht hervor, den er den Ratsfraktionen jetzt vorgestellt hat. Weitere Themen von A bis Z:

Attraktivität: Die meisten Firmen im Stadtgebiet sind Rönnau zufolge zufrieden. Auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld sei die Zufriedenheit seit dem Umbau vor einigen Jahren höher als zuvor, was nicht zuletzt an der geschaffenen „mediterranen Atmosphäre“ liege.

Mediterrane Atmosphäre: die Open-Air-Tanzparty des Vereins HemmingWay auf dem Rathausplatz 2019. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Budget: Das Budget der Wirtschaftsförderung sei zu gering, kritisierte Rönnau. Manches sei mit Bordmitteln umzusetzen, aber eben nicht alles.

Coworking Space: Mietbüros gibt es bislang in Hemmingen noch nicht. Hier habe die Stadt aufzuholen. Dem Vernehmen nach hat die Verwaltung schon bestimmte Objekte im Visier.

Dienstzeit: Im November 2018, also vor 15 Monaten, hat Rönnau seinen Dienst in Hemmingen begonnen.

Expansion: Etliche Firmen in Hemmingen wollen ihren Betrieb erweitern. Finden sie im Stadtgebiet keine Flächen, bestehe Abwanderungsgefahr. Rönnau sagte, in seinen Gesprächen gehören Expansion und Verkehrsfluss zu den Topthemen.

Flächen: Einige Firmen haben in früheren Zeiten Flächen für eine mögliche spätere Erweiterung gekauft. Dazu sei es dann doch aus unterschiedlichen Gründen nicht oder noch nicht gekommen, doch die Grundstücke seien heute eine gute Wertanlage. Die Preise seien „jenseits von Gut und Böse“.

Geografie: Einige wenige Firmeninhaber seien verwundert gewesen, als sie hörten, dass sie in Hemmingen sitzen und nicht in Hannover.

Hoher Holzweg in Arnum: Rönnau will dort versuchen eine Interessengemeinschaft aufzubauen. Wichtig sei: „So etwas muss auf Gegenliebe treffen.“ Am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld sei das Interesse dafür zu gering gewesen.

Identifikation: Die Firmen identifizieren sich Rönnau zufolge mitunter nur gering mit dem Wirtschaftsstandort Hemmingen.

Hemmingens Wirtschaftsförderer Gert Rönnau an seinem Arbeitsplatz im Rathaus. Quelle: Andreas Zimmer

Juni: Dann soll Rönnaus Konzept zur Wirtschaftsförderung in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service vorgestellt werden. Der genaue Termin ist am 4. Juni. Den Fraktionen liegt der Entwurf schon vor.

Kugelschreiber: Rönnau hat neue Schreiber aus nachhaltigem Anbau bestellt und verteilt sie zu bestimmten Anlässen. Beim Unternehmerfrühstück hätten sie bereits viel Zuspruch gefunden.

Leitbild: Der Slogan „Familienfreundlich im Grünen“ gebe keine Hinweise auf den Wirtschaftsstandort, kritisierte Rönnau.

Marktplatz: Firmen, die bisher keine Webseite haben, könnten sich auf einem Online-Marktplatz zusammenschließen. Mindestens 15 müssen es sein. Rönnau sagte, er wolle nun eine Abfrage starten.

Nachfrage: „Angebot schafft Nachfrage“ sagte Rönnau zum Thema „Existenzgründer anlocken“.

Online-Unternehmerbefragung: Es soll eine neue kommunale Befragung geben, kündigte Rönnau an. Die letzte war 2008.

Papier: 40 Seiten umfasst Rönnaus Konzeptentwurf zur Wirtschaftsförderung.

Quadratkilometer: Mit 32 Quadratkilometern ist Hemmingen die im Hinblick auf die Fläche kleinste Kommune in der Region Hannover.

Regelmäßigkeit: Rönnau bietet alle 14 Tage eine Unternehmersprechstunde im Rathaus an. Die nächste ist am Montag, 9. März, 16 bis 18 Uhr.

Standortmarketing: Hier könne die Stadt „noch eine Schippe drauflegen“, sagte Rönnau.

Im Hemminger Gewerbepark befindet sich unter anderem der Real-Markt. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Tempo: Die Stadt wollte die Breitbandversorgung verbessern, doch die Zahl der Firmen im Gewerbepark, die sich für die Anbieter hätten zusammenschließen müssen, war laut Rönnau zu gering. Eine Co-Finanzierung könne die Stadt nicht leisten, denn sie würde dadurch einzelne Unternehmen subventionieren. Manche Firmen sagen, sie bräuchten zurzeit keine extra schnellen Internetverbindungen.

Unternehmen: Zu 70 Firmen hat Rönnau Kontakt aufgenommen.

Verteiler: Einen solchen hat Rönnau aufgebaut. E-Mails werden an 180 Adressen verschickt.

Webseite: Die Homepage der Stadt soll neu gestaltet werden. Rönnau sagte, es gebe erste Entwürfe für einen „Relaunch“. Die letzte Umstellung war im Jahr 2014.

Zusammenarbeit: Rönnau nannte Kooperationen unter anderem mit der Klimaschutzagentur der Region Hannover, wenn es beispielsweise um Themen der Energieeffizienz geht, oder mit der N-Bank bei Fördergeld.

