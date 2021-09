Hemmingen

Briefwahlboom in Hemmingen: Für die Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, gingen bisher etwa 3500 Anträge ein. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2016 waren es 1937 Anträge.

Stadtsprecherin Sabine Hürthe erläutert, dies liege einerseits an der Corona-Inzidenz. „Andererseits beobachten wir bei den vergangenen Wahlen einen stetig wachsenden Anteil an Briefwählerinnen und -wählern. Die Vielzahl der einzelnen Wahlen und Wahlbewerber spricht sicher auch dafür, sich die Unterlagen zuhause in Ruhe anzuschauen.“ Für die Bundestagswahl am 26. September gibt es bisher mehr als 1200 Anträge.

Öffnungszeiten der Briefwahlstelle im Bürgersaal

In diesem Jahr haben bislang rund 600 Wählerinnen und Wähler die Unterlagen für die Kommunalwahl persönlich in der Briefwahlstelle im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld beantragt. Dorthin wurde sie aus Platzgründen wegen Corona verlegt. Sonst war sie im Bürgerbüro im selben Gebäude. Einige Gruppen, die sich regelmäßig im Bürgersaal treffen, kommen nun vorübergehend woanders zusammen. Andere Angebote wie die wöchentliche Literaturstunde der Bürgerstiftung fallen aus. Die Briefwahlstelle ist montags und donnerstags von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr und am Freitag, 10. September, bis 13 Uhr.

Jutta Alper aus Hemmingen-Westerfeld (rechts) holt bei Anwärterin Anna Gruber (links) im Bürgersaal ihre Briefwahlunterlagen zur Kommunalwahl ab. Quelle: Torsten Lippelt

Die Verwaltung bewertet den Bürgersaal als geeigneten Standort. Er sei gut zugänglich, und Abstände könnten eingehalten werden, erläutert Hürthe. „Die angemessene Beratung und Ausgabe der Unterlagen hätte bei Ausgabe der Unterlagen im Bürgerbüro zu erheblichen Wartezeiten von Besucherinnen und Besuchern geführt, die andere Anliegen haben.“ Im Bürgersaal habe bisher selten jemand länger als fünf Minuten warten müssen. Die meisten Besuche verzeichne die Verwaltung in der Zeit von 10 bis 11 Uhr. 846 Personen wählen am 12. September zum ersten Mal. Bei der Bundestagswahl am 26. September sind es 376.

Corona: Maskenpflicht im Wahllokal

Derweil laufen die Vorbereitungen für die beiden Wahlsonntage auf Hochtouren. 144 Ehrenamtliche sind am 12. September in Hemmingen tätig. Hinzu kommen 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, darunter sechs Kräfte des Betriebshofes und zwei Schulhausmeister.

Aktuelle Anfragen an die Verwaltung drehen sich Hürthe zufolge vor allem um die Öffnungszeiten und den Zeitpunkt des Erhalts der Wahlbenachrichtigungskarten. Jene für die Kommunalwahl müssten alle Wahlberechtigten bekommen haben; jene für die Bundestagswahl sind bis Sonntag, 5. September, zu versenden. Wer dann keine hat, wendet sich an die Abteilung Sicherheit und Ordnung bei der Stadtverwaltung unter Telefon (0511) 4103139, E-Mail: m.martini@stadthemmingen.de.

In den Wahllokalen an beiden Sonntagen gilt wegen der Pandemie die Maskenpflicht. Zu den Hygieneregeln gehören zudem ausreichende Abstände zwischen den Wahlkabinen und zwischen den Sitzplätzen für die Ehrenamtlichen. Ausgenommen von der Maskenpflicht seien beispielsweise Menschen mit Behinderungen und Personen, die Wahlberechtigte mit Behinderung begleiten.

Lesen Sie auch Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Hemmingen wissen

Wann wird welche Wahl ausgezählt?

Wann die Stimmen für die Bürgermeisterwahl in Hemmingen ausgezählt sein werden, ist noch unklar. „Aufgrund der vermutlich hohen Wahlbeteiligung lässt sich hierzu keine genaue Prognose abgeben“, sagte Hürthe. Die Reihenfolge in Hemmingen sei Regionspräsidentin/Regionspräsident, Bürgermeisterin/Bürgermeister, Regionsversammlung und Rat. Ortsräte gibt es in Hemmingen nicht.

In der Briefwahlstelle hängen Muster aus. Quelle: Torsten Lippelt

Hat keiner derer, die zur Bürgermeister- und bei der Regionspräsidentenwahl antreten, mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, wird der Gemeinde- und beziehungsweise oder Kreiswahlausschuss über die Stichwahl am 26. September entscheiden. Erst dann dürfen die Stimmzettel für die Stichwahl herausgegeben werden. Das persönliche Abholen und das Versenden der Unterlagen beginnt in Hemmingen daher erst am Mittwoch, 15. September, 9 Uhr.

Von Andreas Zimmer