Medienplan 2020 bis 2024: Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick

Hemmingen

Die Präsentation des Medienentwicklungsplans 2020 bis 2024 für Hemmingen ist holprig gestartet. Zwei Wandbildschirme im Ratssaal zeigten plötzlich „Kein Signal“, nur auf dem mobilen Touch-Display war die Präsentation zu sehen. Als böses Omen wollte der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration das aber nicht werten.

Der Ausschussvorsitzende Jens Beismann und die Mitglieder hörten sich den Plan an, den Michael Wenzel, der Projektleiter des Büros Dr. Garbe, Lexis und von Berlepsch aus Niedernwöhren ( Landkreis Schaumburg), die den Plan zusammen mit den Schulen und der Verwaltung erstellt hat. Hier sind Fragen und Antworten der Sitzung von Mittwochabend zusammengefasst:

Medienentwicklungsplan 2020 bis 2024

Mit dem Plan wird der erste Medienentwicklungsplan in Hemmingen überhaupt (für die Jahre 2015 bis 2019) fortgeschrieben. Der Ausschuss hat signalisiert, dass er den neuen Plan grundsätzlich befürwortet. Warum hat er dann nicht auch abgestimmt?

Die Bündnisgrünen kündigten an, dass sie sich bei der Abstimmung enthalten werden. Ihnen fehle der Aspekt der Nachhaltigkeit beim Beschaffen der notwendigen Geräte, sagte Ratsherr Roman Binder. Jan Dingeldey ( CDU) sagte, er sei über den Hinweis der Grünen verwundert, denn es sei in Hemmingen Standard stets auch auf Ökoaspekte zu achten. Die Christdemokraten seien bereit zur Abstimmung. Die Fraktionen wollen nun noch intern Details klären.

Wie geht es dann weiter?

Der Verwaltungsausschuss tagt am 12. März in vertraulicher Runde. Der Rat soll den Plan in der öffentlichen Sitzung am 19. März beschließen.

Ohne Wlan kein mobiles Lernen: Wie sieht es beim drahtlosen lokalen Netzwerk in den Schulen zurzeit aus?

„Es muss nachgebessert werden“, sagte Wenzel. Die KGS sei zu 70 Prozent vernetzt und die drei Grundschulen zu jeweils 50 Prozent. Für gute Internetverbindungen sollen alle Schulen ans Glasfasernetz angebunden werden.

Wer kümmert sich später um die ganzen Geräte und hält sie auf dem neuesten Stand?

Das steht noch nicht fest. Die Stadt kann sich diese Dienstleistung einkaufen, aber auch jemanden einstellen. 357 Endgeräte wie Laptops, Drucker und Server wurden in den Schulen erfasst. Insgesamt sind 1028 Endgeräte notwendig. Ein Mitarbeiter kümmert sich bereits um die Instandhaltung der Geräte. Zwei neue Stellen müssten geschaffen werden. Hinzu kommt noch eine halbe Stelle für zwei bis drei Jahre für die Koordination. Bürgermeister Claus Schacht verwies darauf, dass die Stadt bei der Informationstechnologie bereits mit dem kommunalen Computer- und Softwareausstatter HannIT zusammenarbeite. Diese sei auch personell größer aufgestellt. Die Personalkosten werden vom Digitalpakt nicht abgedeckt.

Wie hoch sind die Anschaffungskosten?

Sie betragen etwa 1,5 Millionen Euro bis zum Jahr 2024 – abzüglich des heutigen Bestandes, der noch nicht genau beziffert ist. Philipp Niemann, Lehrervertreter im Ausschuss, sprach von einem „Potpourri aus 30 Jahren“. Insgesamt fast 920.000 Euro sollen aus dem Digitalpakt des Landes nach Hemmingen fließen. Geht die Digitalisierung weiter in dem Tempo voran, könnten 2024 aber einige Geräte schon wieder veraltet sein.

Ist es dann nicht besser, Geräte zu leasen?

Das ist zu prüfen. Für geleaste Geräte muss das Wlan-Netz leistungsfähiger sein – auch das kostet, antwortete Wenzel auf die Frage von Karina Möllenhoff, beratendes Mitglied im Ausschuss.

Was meint die Elternvertretung?

Thorsten Langner sagte, in allen Räumen sollten die passenden technischen Geräte für Präsentationen vorhanden sein. Dies sei gerade vor dem Hintergrund von Wanderklassen notwendig. Eine Ausstattung aller Klassen-, Kurs- und Fachräume empfiehlt auch das Beratungsbüro.

Gibt es für jeden Schüler ein sogenanntes Endgerät, also zum Beispiel ein Tablet?

Das ist noch Zukunftsmusik. Laut Prognose wird 2030 jeder Grundschüler ein eigenes Endgerät in die Schule mitbringen und schon ab 2025 jeder Sekundarschüler. Grob geschätzt macht dies heute bereits jeder zweite Abiturient in der Hemminger KGS. Zurzeit empfiehlt das Beratungsbüro EDV-Arbeitsplätze im Verhältnis 1:4 für Grundschulen und die KGS. Tablets sollen vermehrt eingesetzt werden.

Wie ist es um die Sicherheit bestellt wenn externe Geräte angeschlossen werden?

Das ist abzuwägen. Diese Lösung habe viele Vor-, aber auch etliche Nachteile, sagte Michael Wenzel.

Stichwort Kühlung: Können die Server in ihren bisherigen Räumen bleiben?

In der KGS ja, in den Grundschulen sind noch entsprechende Räume herzurichten.

Es gibt noch das Medienbildungskonzept. Was ist der Unterschied zum Medienentwicklungsplan?

Dieses setzt den Schwerpunkt auf die Pädagogik. Die KGS und die Grundschule Hiddestorf haben ihre Konzepte fertig, in den Grundschulen Arnum und Hemmingen-Westerfeld sind sie noch in Arbeit. Wenzel sagte, das sei kein Problem, denn das Land lasse den Schulen dafür Zeit. „Alle Schulen haben ihren Bedarf formuliert, wenn auch noch nicht schriftlich.“

In der vorherigen Sitzung des Fachausschusses hatte Wolf Hatje (DUH) eine Bilanz des ersten Medienentwicklungsplans, also von 2015 bis 2019, gefordert. Wird es eine solche geben?

Nein. Die Evaluation ergebe sich aus der aktuellen Debatte, sagte Bürgermeister Claus Schacht. Die Verwaltung verwies zudem darauf, dass ein Großteil des Geldes in die Wlan-Verkabelung in der KGS geflossen ist, die teurer war als geplant.

Wo finden Interessierte den 80-seitigen Medienentwicklungsplan?

Er kann im Bürgerinformationssystem der Stadt im Internet auf stadthemmingen.de heruntergeladen werden.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer