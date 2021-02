Hemmingen

Der Mausoleumsverein Hemmingen übt scharfe Kritik an der Stadt. „Die Notwendigkeit und Forderung nach einem Stadtarchiv steht seit 2016 im Raum, und passiert ist seitdem so gut wie nichts“, sagt der Vorsitzende Reinhard Schütze. Der Besuch eines Archivars im städtischen Fachausschuss sei bereits mehr als vier Jahre her.

Verein: Handlungsbedarf ist hoch

Nachbarkommunen wie zum Beispiel Laatzen und Ronnenberg haben Räume und festangestellte Archivare. „In Hemmingen gibt es nicht mal ansatzweise einen geeigneten beziehungsweise konkreten Vorschlag, wo räumlich oder wie finanziell und personell die Dokumentierung und Archivierung Hemminger Geschichte geplant und umgesetzt werden soll.“ Schütze gibt zu bedenken: „Dabei ist der Handlungsbedarf groß, weil Dokumente, Sammlungen, Materialien und auch Personen auf Dauer nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen oder – weil kein Archiv vorhanden – unbedacht oder aus Unwissenheit entsorgt werden.“ Um das Thema voranzubringen, schlägt der Verein vor, dass sich der Fachausschuss am Mittwoch, 3. März, damit befasst und der Rat in seiner Sitzung am 25. März.

Stadtarchiv und Leine-VHS unter einem Dach?

Bürgermeister Claus Schacht räumt im Gespräch mit dieser Zeitung ein, dass das Thema Stadtarchiv wegen Corona nicht an vorderster Stelle gestanden habe. „Es ist wichtig und mir ein Herzensthema“, betonte der Verwaltungschef. Aber es müsse auch die passende, rund 100 Quadratmeter große Immobilie geben. Möglicherweise lasse sich bei dem für September geplanten Umzug der Leine-VHS vom Rathaus an die Gutenbergstraße in Hemmingen-Westerfeld eine Lösung finden. Schacht betonte, die Stadt erfülle die gesetzlichen Auflagen. „Wir achten penibel darauf, dass nichts wegkommt.“ Bestimmte Funde mit überörtlichem Interesse kämen ohnehin in andere Archive. Die Befürworter eines Stadtarchivs dürften dieses aber nicht mit einer Heimatstube verwechseln.

Die Stadt hat zurzeit einen Archivraum im Untergeschoss des Rathauses, wo sie Dokumente und Sachspenden aufbewahrt. Diese werden dort aber nur abgelegt und nicht aufgearbeitet.

Mobile Archivpflege für kleine Kommunen

Cornelia Regin, Vorsitzende des Verbandes Niedersächsischer Archivarinnen und Archivare, verweist darauf, dass Kommunen nach dem Archivgesetz nicht nur verpflichtet sind, Material zu sichern, sondern es auch zugänglich zu machen. Als möglichen Einstieg für kleine Kommunen nannte sie die neue kommunale Archivpflege der Region Hannover. An dem Projekt mit einem mobilen Archivar haben laut Region bislang die Gemeinde Wedemark sowie die Städte Burgwedel und Sehnde Interesse bekundet.

Archivar Christian Heppner hatte bereits Ende 2016 in einem Hemminger Ausschuss über die Kosten eines Stadtarchivs berichtet. Quelle: Simon Benne (Archiv)

Der Archivar Christian Heppner hatte im Dezember 2016 in einem Hemminger Ausschuss berichtet, was die Stadt bei einem öffentlich zugänglichen Stadtarchiv alles beachten muss. Er bezifferte die Kosten bei einer Kraft, die fünf Stunden pro Woche im Einsatz ist, auf 6000 Euro im Jahr. Hinzu kämen 500 Euro für Sachmittel und weitere Kosten für Miete und Heizung. Heppner gab mit auf den Weg, erst viele Fragen zu klären wie: Sollen zum Beispiel Schulklassen das Archiv besuchen können?

Von Andreas Zimmer