Eine mit Efeu zugewachsene, baufällige Steinmauer und einen Haufen Bruchsteine: Das sahen Spaziergänger in den vergangenen zehn Jahren vor der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg, wenn sie auf der Straße Am Damm in Richtung Campesches Gut gingen. Und fast genauso lange versuchte der Förderverein des St.-Vitus-Kirchengemeinde, das fehlende Mauerstück an der Ostgrenze des Kirchhofs wieder errichten zu lassen.

„Die verschiedenen Vorschläge waren aber alle praktisch nicht umsetzbar, nicht genehmigungsfähig, oder es fand sich keine Firma, die eine traditionelle Trockenmauer errichten konnte“, berichtet Albert Porth, Baubeauftragter des Kirchenvorstandes und zuständig für die Finanzen des Fördervereins. „ Trockenmauern können heute nur noch sehr wenige Betriebe errichten.“ Bei der Jahrhunderte alten Handwerkskunst werden die Steine für die Mauer ohne verbindenden Mörtel aufgebaut – und sind trotzdem einsturzsicher.

Mauer an St.-Vitus-Kirche steht unter Denkmalschutz

Doch nun hat es endlich geklappt. Auf der Ostseite des Kirchhofs stehen zwei komplett neu aufgebaute Mauern. Das von der Straße Am Damm aus gesehen rechte Mauerstück ist vollständig neu errichtet worden. Das unter Denkmalschutz stehende linke Stück besteht aus historischen Mauerresten, von denen noch wenige Stücke übrig geblieben waren. „Es war Auflage des Denkmalschutzes die historischen Mauerstücke in die neue Mauer mit einzubauen“, sagt Porth. „Es wird vermutet, dass die Mauer einst um den gesamten Kirchhof verlief.“ Dabei gilt die im 12. Jahrhundert errichtete St.-Vitus-Kirche als Zweitälteste in Hemmingen. Älter soll nur die Nikolaikirche in Hiddestorf sein.

Der linke Teil der Trockenmauer steht unter Denkmalschutz, der rechte nicht. Quelle: Stephanie Zerm

Die restlichen Steine für die historische Mauer hat Hans-Albert-von Campe für die Sanierung gespendet. Die Baupläne fertigte die Architektin im Ruhestand, Ingrid Wittkopf-Büchner, an, die den Gottesdienst in St. Vitus regelmäßig auf ihrer Violine begleitet, und für die neue Trockenmauer auch eine fachlich versierte Baufirma fand. Markus Steinmetz, Vorsitzender des Fördervereins, blieb ebenfalls nicht untätig und brachte bei der Baubegleitung seine in einem einwöchigen Kurs in der Schweiz erworbenen Kenntnisse dieser alten Handwerkskunst ein.

Lücke zwischen Mauer ist noch zu schließen

Insgesamt hat die Sanierung laut Porth rund 15.000 Euro gekostet. Finanziert wurde der Betrag von der Kirchengemeinde, dem Kirchenkreis Laatzen-Springe und dem Förderverein.

Nun muss nur noch die Lücke zwischen den zwei Mauerteilen, die versetzt verlaufen, geschlossen werden. „Die denkmalgeschützte Mauer durfte nicht weiter an die Straße gesetzt werden“, erklärt Porth. Sie geradeaus weiter bis zur Grundstücksgrenze zu bauen, sei wegen der großen Bäume auf dem Grundstück nicht möglich gewesen, die alle hätten gefällt werden müssen. Daher wurde der rechte Teil nun näher an der Straße gebaut. Der Zwischenraum der zwei Mauern soll nun mit Büschen bepflanzt werden. „Denkbar wäre ein Holunderstrauch“, sagt Porth.

