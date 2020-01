Hemmingen-Westerfeld

Unbekannte haben einen Transporter auf einem Firmengelände in Hemmingen-Westerfeld aufgebrochen und daraus mehrere Werkzeugmaschinen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten am Sonnabend gegen 12 Uhr an die Gutenbergstraße gerufen. Die Tat könnte aber schon länger zurückliegen und möglicherweise bereits in der Zeit seit Mittwoch, 8. Januar, geschehen sein.

Maschinen von Firma an Gutenbergstraße gestohlen

Über die genauen Umstände konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen. Auch die Schadenshöhe sei unklar. Fest stehe, dass der weiße Transporter, der ein Firmenlogo trägt, aufgebrochen worden sei.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich im Kommissariat in Ronnenberg zu melden, das auch für Hemmingen zuständig ist, Telefon (05109) 5170.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Andreas Zimmer