Hemmingen

Der Mann, der im Stadtgebiet von Hemmingen am Wochenende Kinder angesprochen und sie zu seinem Auto gelockt hat, ist weiter unbekannt. Nach Auskunft der Polizei wollte er die Kinder aber offenbar nicht in seinen Wagen zerren, sondern sie nur erschrecken. Denn auf dem Rücksitz hatte er ein lebensgroßes Skelettmodell und Deko-Grabsteine platziert.

Laut Polizei hat der Mann am Sonnabendnachmittag an einer Straße in Hiddestorf zwei Mädchen angesprochen. Er habe ihnen erzählt, in einem Auto in der Nähe sitze ein kranker Hund. Die Schilderungen der Mädchen seien glaubhaft. „Es geht dem Mann aber nur ums Erschrecken“, sagte ein Polizeisprecher. Ein strafrechtlicher Bestand ergebe sich daraus nicht.

Skelettmodell im Auto: Polizei informiert Schulen

Nähere Angaben, in welchem Bereich von Hiddestorf sich dies abgespielt hat, wollte die Polizei nicht machen. Zur Automarke gebe es keine verlässlichen Angaben.

Die Beamten haben unter anderem Kontakt mit den Schulen aufgenommen und dazu auch die Kontaktbeamten eingesetzt. „Es wird weiter Gespräche und Befragungen geben“, kündigte der Sprecher an. Der Vorfall sei bisher einmalig in der Region Hannover. Hinweise nimmt das Kommissariat Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70 entgegen, das auch für Hemmingen zuständig ist.

Von Andreas Zimmer