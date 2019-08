Hemmingen-Westerfeld

Gleich doppelt wird beim Ehepaar Lotti und Wolfgang Kruskop in dieser Woche gefeiert: zunächst am Mittwoch der 65. Hochzeitstag – auch eiserne Hochzeit genannt – und am Tag darauf der 85. Geburtstag der Jubilarin.

Beim ersten Tanz hat es gefunkt

Kennengelernt hatten sich Lotti Kruskop und ihr vier Jahre älterer Ehemann Wolfgang – beide in Hannover geboren – im Januar 1954 bei einer Tanzveranstaltung. „Es war hinter dem heutigen Kaufhof am Hauptbahnhof, in der Tanzbar Zillertal – und Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Wolfgang Kruskop lächelnd. Zusammen mit zwei weiteren jungen Hemminger Frauen begleitete er in deren Auto seine Auserkorene an diesem Abend bis zu ihrem Arnumer Zuhause. Und da damals in der Nacht keine Straßenbahn mehr fuhr, ging er dann zu Fuß zurück bis zu seiner Wohnung in der Oststadt. Bereits nach zwei Monaten machte er seiner Lotti dann den Heiratsantrag.

„Dazu musste ich bei ihrem Opa antanzen. Und der sagte zu ihr dann: Bei dem verhungerst du nicht“, erzählt Wolfgang Kruskop. Standesamtlich wurde am 21. August 1954 im Alten Rathaus Hannover geheiratet, kirchlich am darauffolgenden Tag, in der evangelisch-lutherischen Apostelkirche an der Gretchenstraße. Noch im selben Jahr zog das Ehepaar nach Hemmingen an die Saarstraße, fünf Jahre später dann in das heutige Zuhause, nahe dem Rathausplatz. Drei Kinder, vier Enkel und bislang vier Urenkel sind aus dieser seit nunmehr 65 Jahren andauernden Verbindung hervorgegangen.

Das Foto zeigt Lotti und Wolfgang Kruskop am Tag ihrer kirchlichen Trauung am 22. August 1954, einen Tag nach der standesamtlichen Trauung. Quelle: Torsten Lippelt

Mehrfacher Deutscher Meister im Dernyrennen

Bis zu seiner Rente 1990 arbeitete Wolfgang Kruskop als Kirchen- und Bleiglasfenstererneuerer – unter anderem an der Christuskirche und in Gehrden. Von seinem Beruf zeugen zahlreiche als Hobby selbst gefertigte Tiffany-Lampen im Haus. Seine jahrzehntelange Leidenschaft als Radrennsportler belegen unter anderem drei Deutsche Meisterschaften im Dernyrennen, einem Bahnradrennen hinter motorunterstützten Schrittmachermaschinen. So war seine Zeit mit der Reparatur historischer Fenster und Aktionen auf der Radrennbahn in Wülfel – als Trainer, Schrittmacher und auch Ausbilder – ausgefüllt. Lotti Kruskop wiederum war beruflich in Hannover als Einzelhandelskauffrau und später in der Seniorenbegleitung tätig.

„Ich war immer schon sehr freudig und lebhaft. Mein Mann war und ist für mich mit seiner Ruhe das gute Gegenteil. Jeder Tag ist wunderschön, immer wenn ich aufwache“, zieht Lotti Kruskop, liebevoll ihren Mann anlächelnd, ein Fazit ihrer bisher 65 Ehejahre. Ehemann Wolfgang Kruskop hat auch ein Glücksrezept für das Gelingen einer so lange bestehenden Ehe parat: „Man muss immer wieder Kompromisse machen.“ Nur mit Harmonie und Verständnis klappe das, denn Männer und Frauen seien zu verschieden. „Und Zank und Streit geben nur Falten“, sagt er.

Von Torsten Lippelt