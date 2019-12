Lena Bleibohm gewinnt KGS-Vorlesewettbewerb

Hemmingen-Westerfeld

Er ist der größte und traditionsreichste Wettbewerb für Schüler in Deutschland. Jedes Jahr nehmen rund 600.000 Sechstklässler am Vorlesewettbewerb teil, so auch in der Carl-Friedrich-Gauß-Schule. In diesem Jahr gewann Lena Bleibohm. Sie vertritt nun im neuen Jahr ihre Schule beim Kreisentscheid.

Lena, Schülerin aus dem Realschulzweig, las aus dem Roman „Mia und der weiße Löwe“ von Gilles de Maistre. Das jeweilige Buch dürfen die Teilnehmer selbst aussuchen. Sie stellen es dem Publikum kurz vor und lesen dann drei Minuten lang einen ebenfalls selbst gewählten Abschnitt vor, anschließend noch einen vorgegebenen Fremdtext. Die Jury achtet auf klares, deutliches Vorlesen, richtige Betonung und darauf, ob die Lesenden es schaffen, beim Publikum Fantasie zu wecken.

„Alle haben ausgezeichnet gelesen“

„Alle Kinder haben ganz ausgezeichnet gelesen“, sagte Beate Block, Fachbereichsleiterin Deutsch an der KGS. „Letztlich haben wir uns für Lena entschieden, weil sie sowohl das selbst gewählte Werk als auch den Fremdtext überaus überzeugend präsentiert hat.“ Zur Jury zählten neben Block die Oberstufenschülerinnen Sylvia Tuscher und Paula Rehbein, Daniela Schütt und Tanja Sauer vom Förderverein und Renate Humberg von der Hemminger Buchhandlung. Alle Teilnehmer erhielten einen vom Förderverein gesponserten Buchpreis.

Der Wettbewerb, veranstaltet vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, findet seit 60 Jahren statt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Über die Jahrzehnte wurden 7000 Schulsieger gekürt. Sie sind ab Oktober innerhalb ihrer Schulen angetreten und qualifizieren sich mit dem Sieg automatisch für die Regionalrunde auf Stadt- oder Kreisebene. Wer sich dann auch bei den Bezirks- und Landesentscheiden durchsetzt, tritt im Bundesfinale im Juni 2020 gegen die anderen Teilnehmer an.

Lesen Sie auch

Von Katharina Kutsche