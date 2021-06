Hemmingen

Der erste Freitag im September wird für die Leine-Volkshochschule (VHS) ein ganz besonderer Tag: Dann eröffnet sie ihre neuen Räume an der Ecke Gutenbergstraße/Göttinger Landstraße in Hemmingen-Westerfeld. Erstmals kann sie alle ihre Angebote gebündelt an einer Stelle anbieten.

Die rund 700 Quadratmeter Fläche verteilt sich auf zwei Stockwerke, die die Stadt für zehn Jahre mieten wird. Es ist das frühere Lager des Eisenwarenhändlers Garbe, der Nachbar der VHS sein wird. „Der neue VHS-Standort ist zentral und sichtbar, dort halten der Bus und später die Stadtbahn“, sagt Bürgermeister Claus Schacht. Die Stadtbahn soll erstmals Ende 2023 bis nach Hemmingen-Westerfeld fahren.

Das ist im neuen VHS-Haus zu finden

Geschäftsstellenleiterin Sabine Lemberg-Haas führt gedanklich schon mal durchs Haus: „Ins Erdgeschoss sollen zwei Bewegungsräume, erstmals mit Umkleide, sowie ein Kreativkursraum und Sanitäranlagen“, erklärt sie. Mit dem Aufzug gehe es in die erste Etage, wo fünf Unterrichtsräume, zwei Büros und ein kleines Foyer untergebracht werden sollen.

In dieses Gebäude an der Gutenbergstraße zieht die Leine-Volkshochschule ein. Quelle: Andreas Zimmer

Unterm Strich habe die VHS also einen Raum mehr als zurzeit an ihren Standorten. Allerdings habe die Einrichtung 2014 beim Umzug vom ersten Stockwerk am Rathausplatz 12 ins Untergeschoss des Rathauses gegenüber auch einen Raum verloren, sagt Lemberg-Haas. Im Untergeschoss befinden sich zurzeit neben Büros ein Unterrichtsraum, ein Bewegungsraum und ein kleiner Küchenraum.

Volkshochschule gibt Räume in Arnum auf

Die VHS gebe künftig auch ihre beiden Unterrichtsräume und den Bewegungsraum an der Göttinger Straße in Hemmingens größtem Stadtteil in Arnum auf, erklärt die Leiterin. Zwischenzeitlich hatte sie auch einen Raum im Trinitatis-Gemeindehaus gegenüber des Rathauses genutzt.

Am neuen Standort am Rand des Gewerbegebiets werde die VHS täglich geöffnet sein und leiste so ihren Beitrag, in den Abendstunden mehr Leben dorthin zu bekommen, sagt Lemberg-Haas. Die VHS werde in der letzten Juliwoche aus dem Rathaus ausziehen. Wegen des Umzugs entfallen im August die Präsenzkurse in Hemmingen. Es wird aber Onlineangebote geben.

Ursprünglich sollte die VHS schon im April dieses Jahres an der Gutenbergstraße eröffnen. Schacht zufolge hat die Baugenehmigung aber länger gedauert als erwartet, und auch Corona habe für eine Verzögerung gesorgt. Die VHS-Räume im Rathaus werde die Stadtverwaltung unter anderem als Büros für Auszubildende nutzen, als Besprechungsraum oder für Prüfer, zum Beispiel von der Kommunalaufsicht, erläuterte der Bürgermeister.

VHS war 2014 ins Rathaus gezogen

Vor dem Umzug 2014 war die VHS im ersten Stockwerk des Gebäudes gegenüber des Rathauses beheimatet. Der Mietvertrag war damals ausgelaufen. Die 2005 bezogenen Räume am Rathausplatz 12 waren zwar etwas größer, doch die Verwaltung wollte Kosten sparen.

Umzug 2014: Sabine Lemberg-Haas packt im neuen Kundenbüro im Untergeschoss des Rathauses Aktenordner aus. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Die Stadt bezifferte die Ausgaben für den Umbau seinerzeit mit rund 48.000 Euro. Doch weil im Rathaus keine Miete anfiel, ließ sich die Jahresmiete von etwa 43.000 Euro sparen, sodass sich das Projekt schnell amortisierte. Es gab laut Stadt weitere Vorteile, etwa die Mitnutzung des Servicesdesks der Stadt im Foyer. Und bei einigen Angeboten nutzt die VHS derzeit den Bürgersaal und den Ratssaal mit.

Von Andreas Zimmer