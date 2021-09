Hemmingen

Die Wände sind frisch gestrichen, die Bistro-Tische im Foyer aufgestellt, am Lift laufen die letzten Arbeiten: Es geht los – am Montag, 6. September, startet die Leine-Volkshochschule (VHS) ihren Betrieb in den neuen Räumen an der Gutenbergstraße 2/Ecke Göttinger Landstraße in Hemmingen-Westerfeld. Zur Leine-VHS gehören auch Laatzen und Pattensen. Erstmals kann die VHS in Hemmingen alle ihre Angebote gebündelt an einer Stelle anbieten. Die rund 700 Quadratmeter Fläche verteilt sich auf zwei Stockwerke, die die Stadt für zehn Jahre mietet. Es ist das frühere Lager des Eisenwarenhändlers Garbe, der Nachbar der VHS sein wird.

Wird es einen Tag der offenen Tür geben?

Das hat sich die VHS gewünscht, ist aber wegen Corona nicht möglich. Die offizielle Eröffnungsfeier unter anderem mit einer Darbietung der Musikschule Hemmingen ist auch nur für geladene Gäste. Sie sollte am Freitag, 3. September, sein, und wurde auf später verschoben, denn einige Arbeiten sind bis dahin noch nicht fertig.

Was ist im Erdgeschoss?

Dort befinden sich zwei Bewegungsräume mit Umkleiden. Die Umkleiden gab es an den früheren Standorten nicht. Der größere Bewegungsraum soll auch für Veranstaltungen genutzt werden. Im Erdgeschoss sind zudem ein Kreativkursraum und behindertengerechte Sanitäranlagen. Später soll noch ein Café eröffnen. „Ich freue mich über diese Synergie“, sagt Geschäftsstellenleiterin Sabine Lemberg-Haas. Früher sei im Erdgeschoss eine Lagerhalle gewesen, alles sei umgebaut worden.

Wie teilen sich die Räume in der ersten Etage auf?

Über die Treppe oder mit dem Aufzug geht es ins erste Stockwerk, wo ein kleines Foyer mit Bistro-Tischen, sieben lichtdurchflutete Unterrichtsräume und zwei Büros sind, darunter die Anmeldung, aber auch eine Teeküche und WCs. Die früheren Büros wurden alle umgebaut. Das Mobiliar auf beiden Etagen wurde von den früheren VHS-Standorten in Arnum und Hemmingen-Westerfeld mitgenommen.

Welches ist der erste Kurs in den neuen Räumen?

Es ist ein Französischkurs, der am Montag um 9.15 Uhr beginnt. Montags bis freitags beginnen die VHS-Kurse meist gegen 9 Uhr, sie enden mitunter am späten Abend. Am Wochenende sind nur einzelne Kurse.

Müssen die Teilnehmer gegen Corona geimpft sein und Maske tragen?

Die VHS empfehle die 3-G-Regelung, erläutert Lemberg-Haas. Vom Betreten des Gebäudes an sei ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der am Platz im Kursraum abgelegt werden darf. Die Räume würden regelmäßig gelüftet. „Wir freuen uns nach so langer Zeit wieder Präsenzkurse anbieten zu können.“

Den EDV-Raum will die VHS auch für Bildungsurlaube nutzen. Quelle: Andreas Zimmer

Wie komme ich hin?

Direkt am Haus gibt es wenige Parkplätze. Der Linienbus fährt die Haltestelle „Berliner Straße“ an. Ab Ende 2023 soll die Stadtbahn vor dem VHS-Gebäude halten.

Wollte die VHS nicht schon im April 2021 eröffnen?

Ja, aber laut Stadtverwaltung hat die Baugenehmigung länger gedauert als erwartet, und auch Corona habe für eine Verzögerung gesorgt.

Welche neuen Kurse laufen im September in Hemmingen an?

Es sind mehrere, zum Beispiel „Spanisch für Anfänger“ (16. September), „Portugiesisch für den Urlaub“ (18. September) und „Europäische Frauen im Widerstand“ (20. September).

Zur Galerie Der Betrieb am neuen Standort der Leine-VHS geht erst am Montag los. Wir haben uns in den neuen Räumen in Hemmingen-Westerfeld schon einmal umgesehen.

Wo kann ich mich über Kurse informieren und anmelden?

Das mehr als 100 Seiten umfassende DIN-A-4-Heft mit den Angeboten für alle drei Kommunen ist gratis erhältlich und liegt an vielen Stellen aus. Im Internet ist die Volkshochschule auf leine-vhs.de zu finden. Die Hemminger Geschäftsstelle ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Die Telefonnummer hat sich geändert und lautet nun (0511) 89886262. Die E-Mail-Adresse hemmingen@leine-vhs.de ist gleich geblieben.

Von Andreas Zimmer