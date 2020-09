Hemmingen-Westerfeld

In den vergangenen Monaten war das kulturelle Angebot in Hemmingen wegen der Corona-Pandemie sehr eingeschränkt. Vielen Künstlern fehlte eine Bühne. Nun haben sie eine gefunden – und zwar im Gartenmöbelhaus Ludwig. Unter dem Motto „Leibniz lustwandelt bei Ludwig“ präsentiert das Leibniz-Theater dort den gesamten September über hochkarätige Konzerte, Theater- und Comedyveranstaltungen. Alle Auftritte finden Open Air und unter Einhaltung der Hygieneregeln statt. Das Programm:

Freitag, 4. September: Den Anfang macht der hannoversche Zauberkünstler und Entertainer Desimo mit der „Zaubershow Abstandsversion“.

Mittwoch, 9. September: Der ebenfalls aus Hannover stammende Kabarettist, Sänger und Pianist Matthias Brodowy steht mit seinem Programm „Bis es euch gefällt“ auf der Bühne.

Freitag, 11. September: Monika Tschosek & Supriser Stage Company präsentieren unter dem Titel „High Heels auf dem Jakobsweg“ eine urkomische Mischung aus Reisebericht, Comedy und Theater.

Sonntag, 13. September: Der Körperkomödiant und Mime-Music-Performer Jango Erhardo sowie der Mundakrobat und Beatboxer Pete The Beat vom Leibniz-Theater-Ensemble zeigen, was passieren kann, wenn „Männer im Baumarkt“ auf Shoppingtour gehen.

Mittwoch, 16. September: Wenn die fünf Damen der A-cappella-Band Herzen in Terzen in ihren schrillbunten Fummeln der Fünfziger- und Sechzigerjahre gefühlvoll und gleichzeitig komisch bekannte und selbst komponierte deutsche Schlager vortragen, darf auch mitgesungen werden.

Freitag, 18. September: Die kanadische Tribute-Band The Musical Box wird auf der Bühne die Konzerte von Genesis zwischen 1972 und 1976 rekonstruieren und live aufführen.

Mittwoch, 23. September: Lustig wird es, wenn Andreas Neumann bei einem Heinz-Erhardt-Abend beliebte Gedichte des Kultkomikers vorträgt.

Freitag, 25. September: Der Singer-Songwriter Kuersche stellt Lieder von seinem neuen Album „Wooden Chandelier“ vor. Dabei beweist der kreative Tausendsassa aus Hannover, wie sehr er die Abwechslung liebt, und schlägt gleichzeitig ein neues musikalisches Kapitel auf.

Sonntag, 27. September: Monika Tschosek und Joachim Hieke beleuchten unter dem Titel „Verständnisvoll missverstehen“ den alltäglichen Beziehungswahnsinn. Im verflixten siebten Jahr hinterfragen sie dabei auf unterschiedliche Weise, warum und weshalb der Drang nach Zweisamkeit beiden so wichtig ist – oder war.

Mittwoch, 30. September: Das Konzert „Ein Abend mit einem Beatle“ von Johnny Silver bildet den Abschluss der Veranstaltungen. Als Entertainer begleitet er die Konzertgäste in die Welt des John Lennon, intoniert Hits der Beatles und zeigt Stationen aus Lennons Leben.

Alle Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr im Gartenmöbelhaus Ludwig an der Max-von-Laue-Straße 21 im Gewerbegebiet in Hemmingen-Westerfeld. Eintrittskarten gibt es ab 21,90 Euro im Internet auf www.leibniz-theater.de und www.reservix.de sowie an mehreren Vorverkaufsstellen.

