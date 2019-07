Hemmingen-Westerfeld

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Planen-Schlitzer geben können. Die Beamten waren am Sonnabend gegen 14.30 Uhr nach Hemmingen-Westerfeld an die Berliner Straße gerufen worden. Dort war in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Lastwagen am Straßenrand geparkt. Am Sonnabend wurde dann entdeckt,...