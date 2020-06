Arnum

Die Polizei sucht Zeugen für den Aufbruch des Lastwagens eines Handwerkerbetriebs an der Göttinger Straße in Arnum. Die Tat geschah in der Nacht zu Dienstag.

Die bislang unbekannten Täter schlugen die rechte Fahrzeugscheibe des Kleintransporters ein und gelangten so in den Laderaum des Fahrzeugs. Ob etwas entwendet wurde, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Zeugen melden sich im Kommissariat Ronnenberg, das auch für Hemmingen zuständig und unter Telefon (05109) 5170 zu erreichen ist.

Von Tobias Lehmann