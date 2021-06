Hiddestorf

Das Land hebt die seit 1994 geltende Tempo-30-Zone auf der Ortsdurchfahrt in Hiddestorf auf. Das Niedersächsische Wirtschafts- und Verkehrsministerium hat als oberste Verkehrsbehörde der Region Hannover die entsprechende Anweisung erteilt, da die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen für die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht gegeben seien. Die Tempo-30-Zone galt auf der Ihmer Straße zwischen der Einmündung der L 389 und dem Beginn des beidseitigen Gehwegs.

Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover, erläutert, dass der damalige Landkreis Hannover die Temporeduzierung angeordnet habe, da der Bereich durch die vorhandene Kurve und eine Bushaltestelle unübersichtlich ist. „Auf dieser Grundlage beruht die aktuelle Regelung, und sie ist aus unserer Sicht gemäß der Straßenverkehrsordnung rechtskonform“, sagt Franz.

Franz: Viele Bürger wünschen sich eine Temporeduzierung

Damals hatten sich viele Anwohner und Anwohnerinnen laut Franz immer wieder über den Verkehrslärm und die Überschreitung der Geschwindigkeitsgrenzen beschwert. „Daran hat sich nach einem Vierteljahrhundert auch nichts geändert. Viele Bürger und Bürgerinnen der Region Hannover wünschen sich eine Temporeduzierung innerorts, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und nachts schlafen zu können“, sagt Franz.

Auslöser für die Prüfung des Verkehrsministeriums war die beantragte Förderung der Region Hannover für den Neubau der Brücke über die Arnumer Landwehr. Dabei fiel dem Ministerium die Tempo-30-Zone in Hiddestorf ins Auge. Regionssprecher Klaus Abelmann erläutert: „Nach den Vorgaben des Landes sind Tempo-30-Zonen auf Landstraßen auch innerorts nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt, zum Beispiel wenn sie an einer Kindertagesstätte oder einem Seniorenheim entlangführen. Das ist in Hiddestorf nicht der Fall.“

Region wird Vorgabe erfüllen und Tempo-30-Zone aufheben

Das Land werde die Förderung nur gewähren, wenn die Zone aufgehoben wird, heißt es in der Mitteilung der Region Hannover. Franz will sich an die Anordnung halten, da sonst der Zuschuss von 270.000 Euro für die Baukosten, die 450.000 Euro betragen, nicht bewilligt wird. Einverstanden ist er mit dem Vorgehen des Landes jedoch nicht. „Hier werden Fördermittel dafür eingesetzt, um eine einseitige Auslegung der Straßenverkehrsordnung in Richtung hoher Geschwindigkeiten für den Autoverkehr durchzusetzen. Diese Sichtweise ist veraltet und findet vor Ort keine Akzeptanz.“

Auch Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht hat für die Anordnung kein Verständnis. „Eine Erhöhung der maximal zugelassenen Geschwindigkeit in dem Abschnitt der Ortsdurchfahrt Hiddestorf auf Tempo 50 kann ich nicht nachvollziehen. Dies würde auch in krassem Widerspruch zu den Beschlüssen des Rates stehen“, sagt er.

Tempo-30-Modellversuch der Region

Schacht verweist zudem auf den Tempo-30-Modellversuch der Region Hannover. Alle Kommunen konnten Vorschläge für Tempo-30-Zonen innerorts einreichen, die jetzt geprüft werden. Abelmann teilt mit, dass von den 21 Kommunen 20 mehr als 100 Vorschläge eingebracht haben. „Alle werden wir nicht umsetzen können. Doch unser Ziel bleibt es, das Tempo innerorts soweit möglich zu reduzieren“, sagt er. Schacht ergänzt: „Das Land Niedersachsen täte gut daran, die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen.“

Auch Hemmingens Regionsabgeordneter Jan Dingeldey (CDU) schaltet sich ein. Er kündigt an, einen Brief an den Landesverkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) schreiben zu wollen, mit der Bitte um erneute Prüfung der Verkehrssituation in Hiddestorf. „Hier hat das Land keine gute Entscheidung getroffen“, sagt er.

Von Tobias Lehmann