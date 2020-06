Nach Lagerfeuer auf B-3-neu: Behörde will Anzeige erstatten

Hemmingen

Lagerfeuer auf der B3-Ortsumgehung: Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr will nun wegen Sachbeschädigung Anzeige erstatten. Am Pfingstwochenende hatten Unbekannte auf einem bereits fertigen Abschnitt der Umgehungsstraße in Höhe der Anschlussstelle Devese das Feuer eine Europalette entzündet. Die Stelle müsse nun ausgebessert werden, erläutert Ulrich Schmidt-Kania. Er ist Mitarbeiter im Geschäftsbereich Hannover in der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

„Es entstehen Nähte, durch die die neue Straße gleich reparaturanfälliger ist. Hiermit ist ein doppelter Schaden entstanden.“ Dessen genaue Höhe sei noch nicht ermittelt. Die Kosten werde voraussichtlich der Steuerzahler tragen müssen. Glücklicherweise seien keine Funken auf die nahe gelegenen trockenen Wiesen geflogen. Die Ortsfeuerwehr Devese musste in der Nacht zu Sonntag mit zwölf Mitgliedern gegen 0.30 Uhr ausrücken, um die brennende Europalette zu löschen. Die etwa sieben Kilometer lange Umgehungsstraße soll im Herbst für den Verkehr freigegeben werden.

Anzeige

Das sind die Reste eines Lagerfeuers auf der Baustelle der B-3-Ortsumgehung. Die noch nicht freigegebene Straße wird laut Behörde an dieser Stelle immer reparaturanfällig sein. Quelle: Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Weitere NP+ Artikel

Das Lagerfeuer ist laut Schmidt-Kania nicht der einzige Vorfall. Nachdem mittlerweile einzelne Brücken fertig sind, campieren dort Unbekannte, die ihre Einweggrills und weiteren Müll liegen lassen. Zudem seien nicht nur Brückenteile mit Farbschmierereien verunstaltet worden, sondern auch Schutzplanken. Einige Oberflächen tragen zwar eine Anti-Graffiti-Beschichtung, doch auf Schutzplanken sei dies normalerweise nicht notwendig.

Lagerfeuer und Graffiti an der B-3-neu

Die B-3-Ortsumgehung ist zu einem beliebten Ziel von Spaziergängern, Radfahrern und Skatern geworden – anfangs nur an den Wochenenden, wenn die Arbeiten auf der Baustelle ruhten. Vorübergehend waren bis zu 100 Ausflügler pro Stunde auf der Trasse unterwegs. Doch wegen der Corona-Krise und weil mehr Menschen im Homeoffice waren, kamen die Passanten auch werktags, mitunter sogar während der laufenden Bauarbeiten. Nach Hinweisen der Baufirma fährt die Polizei seit Anfang April auf der Umgehung häufiger Streife. Anfangs beließ sie es bei Ermahnungen. Ende April kündigte das Kommissariat jedoch an, „deutlich einzuschreiten“. Denn inzwischen werden sogar zum Beispiel Absperrungen beiseitegeschoben und Flatterbänder entfernt – oder wie jüngst Lagerfeuer entzündet.

Ein Jogger läuft über eine Brücke über die Ortsumgehung Hemmingen der Bundesstraße 3. Quelle: dpa/Julian Stratenschulte

Wird die Landesbehörde nun einen Sicherheitsdienst beauftragen? Schmidt-Kania sagte, auf einer sieben Kilometer langen Baustelle sei eine Überwachung schwierig. Er befürchte zudem, dass die Menschen trotzdem weiter unvernünftig handelten und nannte ein Beispiel. „An der Brücke in Devese wurde extra jemand abgestellt, um aufzupassen, dass niemand in den frischen Beton läuft oder fährt.“ Der Mitarbeiter stand an einer Seite der Brücke. Auf der gegenüberliegenden sei jemand trotz der Warnungen des Mitarbeiters mit seinem Rad in den Beton gefahren.

Auf vielen Abschnitten sieht die Ortsumgehung schon fertig aus, ist aber weiterhin eine Baustelle. Ursprünglich sollten die Arbeiten Trasse schon im September 2019 beendet sein. Weil aber mittlerweile auf der bestehenden B3 auch der Bau der Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen-Westerfeld läuft, kommt es häufig zu stockendem Verkehr und Staus auf der B 3 und angrenzenden Straßen. Die Stadtbahn soll erstmals Ende 2023 fahren. Der offizielle Spatenstich für die neue B­-3-Ortsumgehung war im Dezember 2014.

B-3-Ortsumgehung wird nicht früher freigegeben

Von einer vorzeitigen Freigabe der Umgehung, zum Beispiel für den Abschnitt von Ricklingen bis zum Hohen Holzweg in Arnum, sieht die Landesbehörde weiterhin ab. „Die dazu erforderlichen Provisorien würden ihrerseits einen gehörigen Vorlauf benötigen und die Belastungen durch den B-3-Verkehr letztlich nur in andere Ortsteile verlagern“, hatte Schmidt-Kania schon im April deutlich gemacht. Der Hohe Holzweg, bisher eine Sackgasse, ist am Wochenende für seine neue Rolle als Zubringer saniert worden.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer