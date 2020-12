Hemmingen

An der B-3-neu Hemmingen ist beim Lärmschutz nachzubessern: Das fordert die CDU Hemmingen.

„Teile der Bevölkerung in den nahe der B-3-Umgehung gelegenen Wohnquartieren, insbesondere in den Bereichen, in denen sie noch nicht mit konkreten Lärmschutzeinrichtungen ausgestattet ist, sind vom Geräuschpegel negativ überrascht.“ So formuliert es der Parteivorstand in einem am Montagabend beschlossenen „Acht-Punkte-Plan“. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr solle diese „Baumängel mit höchster Priorität verfolgen“.

Anzeige

Auf dieser Brücke bei Arnum entsteht ein Klackgeräusch, wenn bestimmte Fahrzeuge darüber rollen. Quelle: Torsten Lippelt

Spätestens Mitte 2021 soll die Behörde schalltechnische Messungen machen. Sollten die prognostizierten Werte nicht stimmen, sei zeitnah Abhilfe zu schaffen. Auch zur Höchstgeschwindigkeit äußert sich die CDU. Tempo 70 oder 80 würde vollkommen reichen. Tempo 100 ist nach den bisherigen Aussagen der Landesbehörde voraussichtlich frühestens ab Februar 2021 möglich. Auf freier Strecke aber gilt erst einmal die Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde. Vor und an den Anschlussstellen ist sogar nur Tempo 50 erlaubt. Die Fahrbahn müsse erst noch griffiger werden, heißt es von der Behörde.

CDU : Traktoren auf B-3-neu zulassen

Die CDU fordert zudem, im gesamten Abschnitt der B-3-Umgehung Hemmingen landwirtschaftliche Fahrzeuge zuzulassen. Zurzeit ist sie als Kraftfahrstraße ausgeschildert. Trotz der Kritik ist die CDU ein Befürworter der Ortsumgehung. „Wir stellen fest, dass sie eine spürbare Entlastung für die Ortsdurchfahrten Hemmingen-Westerfeld und Arnum darstellt“, erläutert Parteichefin Barbara Konze.

Auf dem Gebiet von Hannover wird noch am Lärmschutzwall gebaut, deswegen ist in diesem Bereich die Fahrspur verengt. Für Arnum ist bisher kein Wall vorgesehen. Quelle: Torsten Lippelt

Die Bündnisgrünen hatten bereits Ende vergangener Woche im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt gefordert, es aus Lärmschutzgründen bei Tempo 70 auf der Umgehungsstraße zu belassen. Bürgermeister Claus Schacht ( SPD) kündigte in dieser Sitzung auch an, die Stadt wolle wegen der Kritik aus der Bevölkerung am Lärm zeitnah ein Gespräch mit der Landesbehörde führen. So beschweren sich Anwohner unter anderem über ein Klackgeräusch, wenn Wagen über eine Brücke bei der Arnumer Landwehr fahren.

Viele Beschwerden über Lärm auf Ortsumgehung

Die 7,5 Kilometer lange Umgehungsstraße, die vom Landwehrkreisel bis kurz vor Pattensen reicht, wurde am 20. November für den Verkehr freigegeben. Sehr schnell gab es Beschwerden über Lärm, vor allem aus Arnum und Devese.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer