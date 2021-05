Hemmingen

Zwei Bürgerinitiativen haben jetzt das Ergebnis des Schallimmissionsplans zur B-3-neu Hemmingen vorgelegt, den sie gemeinsam beauftragt haben. Er stamme von einem „unabhängigen Schallgutachter“, so die Aktivisten, und zeige „eindrucksvoll, dass der Verkehrslärm bis weit in die Wohngebiete hineingetragen wird, sodass nicht nur einzelne Häuser in den Randgebieten, sondern große Teile Arnums betroffen sind“.

Die Bürgerinitiativen „ Arnum. Lebenswert für Alle“ sowie „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“ hatten den Plan für Arnum in Auftrag gegeben, finanziert nach eigenen Angaben über Spenden aus der Anwohnerschaft. „Bei zahlreichen Wohnhäusern, die in Arnum-Süd und Arnum-Südwest seit Jahrzehnten stehen, werden die in der heute gültigen DIN festgelegten Grenzwerte für Wohngebiete überschritten – tags 50 dbA [Schallpegel, d. Red.] und nachts 40 dbA – und dürften heute ohne zusätzlichen Lärmschutz nicht mehr gebaut werden.“

Heute andere Grenzwerte für Lärmschutz

Mit diesem Ergebnis können die Bürgerinitiativen dennoch nicht gegen die Landesstraßenbaubehörde klagen. Denn für den Neubau von Straßen in der Nähe von Wohngebieten gelten die höheren Grenzwerte einer Verordnung von 1990 von tags 59 dB und nachts 49 dB. „Hätte es die Straße vor dem Bau der Häuser gegeben, hätten durch die Vorhabenträger Maßnahmen zum Schutz der Anwohner getroffen werden müssen.“

Die Initiativen machen deutlich: „Die tatsächliche Lärmbelastung dürfte höher sein, da in den standardisierten Berechnungen die vorherrschenden starken Westwinde grundsätzlich nur mit 3drei Metern/Sekunde und nicht mit dem tatsächlichen Jahresmittel von 4,35 Metern/Sekunde berücksichtigt werden.“ Die Stadt Hemmingen sollte nun „alle Möglichkeiten ausschöpfen“, um den Lärmpegel „spürbar zu reduzieren“. Eine schnelle und kostenlose Lösung sei, es bei dem bestehenden Tempo 70 auf der Ortsumgehung zu belassen. Auch an den Zubringerstraßen sei es lauter geworden und das Unfallrisiko sei höher als vor der Eröffnung der B-3-neu.

Von Andreas Zimmer