Es ist keinesfalls so, dass das bauhof-Team nicht schon früher mal mit einer Open-Air-Veranstaltung geliebäugelt hätte. Aber während einer Corona-Pandemie bleiben kaum Alternativen. So hatte das Hemminger Kulturzentrum im August zu einem Edith-Piaf-Abend und zu einer Swing-Show unter freiem Himmel in den Schlossgarten in Neustadt eingeladen. Wenn der bauhof „on tour“ geht, gehen die Hemminger mit. Rund 30 der insgesamt 180 Besucher hätten jeweils die mehr als 30 Kilometer bis nach Neustadt zurückgelegt, schätzt Klaus Grupe, Vorsitzender des Trägervereins. Künftig müssen die Fans des Kulturzentrums aus Hemmingen und Umgebung aber nicht mehr so weit fahren.

Das Programm im Hiddestorfer Kirchgarten sowie in der Laatzener Albert-Einstein-Schule ist schon festgezurrt, nun geht auch die KGS in Hemmingen-Westerfeld als bauhof-Bühne klar und für einen Tag weicht der bauhof in die Pattenser St.-Lucas-Kirche aus. Für alle Veranstaltungen im September und Oktober (bis auf Hiddestorf mit 15 Euro) kostet der Eintritt 22 Euro, ermäßigt 18 Euro, und für alle Shows, ausgenommen die in Hiddestorf, sind noch Karten zu haben. Es gibt sie aber nur auf der Internetseite bauhofkultur.de.

Kartenvorverkauf für bauhof nur noch online

Die Ära der Vorverkaufsstellen, meist in Schreibwarenläden, ist zu Ende. Der bauhof möchte derzeit vermeiden, dass die Eintrittskarten durch viele Hände gehen.

Für Veranstaltungen ab November – dieser Kartenvorverkauf beginnt erst später – wird der bauhof ausschließlich ein Vergabesystem nutzen, bei dem die Ticketkäufer sich ihren Platz online aussuchen können. Auch wer keinen Internetzugang habe, kenne aber in der Regel jemanden, der weiterhelfen könne, sagt Grupe.

Wegen Corona müssten die Termine und Regelungen ständig aktualisiert werden. Gehe der bauhof „on tour“, müsse er auch die entsprechenden technischen Anlagen mitbringen und für die Reinigung des Veranstaltungsortes sorgen. Das alles koste Zeit und Kraft, weswegen ab November auch der aufwendige Ticketverkauf über die bauhof-Webseite eingestellt werden soll.

bauhof-Veranstaltungen in der Corona-Pandemie

Ingrid von Drathen, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, betont zudem: „Die Sicherheit hat oberste Priorität: für die Künstler, die Gäste und für unser Team.“ Grupe macht deutlich: „Wir wollen keinen kulturellen Lockdown. Wenn wir länger pausieren, dann müssen wir irgendwann wieder bei null anfangen.“ Etliche Menschen jedoch seien „kulturell ausgehungert“.

Die Veranstaltungen im Schlossgarten von Neustadt wird das bauhof-Team in guter Erinnerung behalten. „Es war eine besondere positive Stimmung“, sagt von Drathen. „Die Besucher freuten sich, dass endlich wieder etwas stattfindet.“ Und mit dem bauhof-Regenumhang und dem blauen bauhof-Sitzkissen waren sie vom Kulturzentrum für alle Wetter gut ausgerüstet. Auf ähnliche Reaktionen hoffen Veranstalter jetzt auch im Herbst.

„Wir hoffen, dass sich viele entschließen, wieder Kultur wahrzunehmen“, sagt Grupe. Für den 14. November plant der bauhof ein Musikkabarett mit Katie Freudenschuss, für den 20. November Musik-Comedy mit dem Duo Lunatic und für den 18. Dezember ein A-cappella-Konzert der Ringmasters. „Zum Jahresende sehen wir dann, wie es weitergeht“, sagt Grupe.

Mit dem bauhof-Sitzkissen und dem Regenponcho sind Besucher bei Open-Air-Veranstaltungen gut ausgerüstet. Quelle: Andreas Zimmer

Seit Mitte März sind die Räume des Kulturzentrums in Hemmingen-Westerfeld geschlossen. Zwei Veranstaltungen vom Frühjahr entfielen: Anne Folgers Klavierkabarett und die Multivisionsshow der Deveser Fotografen über Irland; der bauhof erstattet den Preis. Die ursprünglich ab Herbst vorgesehenen Veranstaltungstermine werden ins Jahr 2022 verschoben.

Der Überblick: Diese Künstler kommen im September und Oktober

Konzert: Die Old Virginny Jazzband tritt am Freitag, 4. September, 19 Uhr, im Kirchgarten der Nikolaigemeinde in Hiddestorf auf, doch die Veranstaltung mit 80 Plätzen ist bereits ausverkauft. Wenn das Wetter schlecht sein sollte, können die Besucher am Freitag ab 16 Uhr die Telefonnummer (0511) 7608989 wählen und die Ansage auf dem Anrufbeantworter abhören. Dort wird bekannt gegeben, ob das Konzert stattfindet oder nicht.

Die Old Virginny Jazzband Quelle: bauhof

Kabarett: „Gleich knallt‘s“ lautet das neue Programm von „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“. Dieses Mal verlässt der bauhof die Stadtgrenze und macht die St.-Lucas-Kirche in Pattensen zur Kulturbühne. Die junge Kleinkunst von Wibke Eymess und Fridolin Müller ist am Freitag, 11. September, gleich zwei Mal zu erleben: um 17.30 Uhr und um 20 Uhr. Vor etwa zwei Jahren hatte der bauhof bereits ein Gastspiel in der Lucas-Kirche, damals noch vor 280 Besuchern. Wegen Corona sind jetzt jeweils 50 Gäste erlaubt.

Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie Quelle: bauhof Hemmingen

Comedy- und Musikkabarett: Der bauhof geht „on tour“ nach Laatzen. Der Auftritt des Berliner Entertainers Lars Redlich am Freitag, 18. September, 20 Uhr, ist der erste einer Reihe von bauhof-Veranstaltungen in der Aula der Albert-Einstein-Schule an der Wülferoder Straße 46. „ Lars but not least“ lautet Redlichs erstes Soloprogramm. 100 Plätze stehen in der Aula zur Verfügung.

Lars Redlich Quelle: bauhof Hemmingen

Kabarett: Als „humoristische Hommage an den Menschen im Jahr 2020“ umschreibt der bauhof den Abend „Testsieger, oder: was tut man nicht alles nicht“ mit Johannes Kirchberg am Sonnabend, 26. September. Beginn ist um 20 Uhr in der Albert-Einstein-Schule in Laatzen.

Johannes Kirchberg. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Kabarett: Die KGS Hemmingen-Westerfeld hatte der bauhof schon 2017 als Bühne genutzt und nun wieder erstmals in der Corona-Pandemie. Roger Stein ist am Freitag, 2. Oktober, 20 Uhr, mit seinem Programm „Alles vor dem Aber – ist egal“ im Forum an der Hohen Bünte zu Gast. 100 Plätze stehen zur Verfügung.

Kabarett: Lutz von Rosenberg Lipinsky tritt am Sonnabend, 10. Oktober, 20 Uhr, in der Albert-Einstein-Schule in Laatzen auf. Sein neues Programm heißt „Demokratur - oder die Qual der Wahl“. Er war zuletzt 2017 im ausverkauften bauhof in Hemmingen-Westerfeld.

Lutz von Rosenberg Lipinsky Quelle: bauhof Hemmingen

Klavier, Chanson und Kabarett: Pasta oder Pizza? Samsung oder Apple? Beim Programm von Lucy van Kuhl dreht sich alles um das Thema „Dazwischen“. Am Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr, ist sie im Forum der KGS in Hemmingen-Westerfeld zu erleben.

Lucy van Kuhl Quelle: bauhof Hemmingen

Kabarett: „Lassen Sie mich durch, ich bin Kabarettist“ heißt es am Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr, im Hemminger KGS-Forum bei Christoph Brüske. Der satirische Notdienst ist mit „Willkommen in der Rettungsgasse“ betitelt.

Christoph Brüske Quelle: bauhof Hemmingen

Satire und Kabarett: Im Oktober 2019 hatte der Salon Herbert Royal Premiere im Hemminger bauhof und begeisterte bei einer Exklusivvorstellung für HAZ-Leser. Für das „Herbstklopfen der Rückblicker“ im Forum der Hemminger KGS am Sonnabend, 31. Oktober, 20 Uhr, gibt es nun Karten im freien Verkauf.

Salon Herbert Royal Quelle: bauhof Hemmingen

