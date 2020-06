Corona-Krise verhindert Einnahmen: Leine-VHS braucht eine Bürgschaft

Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Die Corona-Krise setzt der Leine-Volkshochschule ( VHS) zu. „Uns geht es nicht so gut, aber wir haben Hoffnung“, sagte VHS-Geschäftsführerin Brigitte Germer. Die Hausbank verlange eine Bürgschaft: im Juli oder August für rund 200.000 Euro und im Januar 2021 für weitere 300.000 Euro.

Bei unveränderten Fixkosten seien der VHS durch Corona die Einnahmen weggebrochen. Bereits gezahlte Kursentgelte mussten anteilig zurückerstattet werden. „Wir haben die Kurse erst unterbrochen und dann aber doch ganz abgebrochen“, erläuterte sie jetzt dem Hemminger Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service. „Nun gleiten wir in ein Liquiditätsproblem.“ Denn es seien zwar mehrere Förderanträge unter anderem bei der Region Hannover gestellt worden, doch das Geld fließe möglicherweise erst im Oktober. „Wir hangeln uns schrittweise voran, bis wieder Mittel fließen.“ Das Sommersemester von Mai auf Juni zu verschieben, habe sich als richtige Entscheidung herausgestellt.

In einer Ratsvorlage der Hemminger Verwaltung heißt es, um liquide zu sein, müsse die VHS überbrücken – „trotz Inanspruchnahme aller denkbarer und möglichen Quellen, unter anderem auch die vorzeitige Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter“. Zur Leine-VHS gehören die Städte Hemmingen, Laatzen und Pattensen. Zum Frühjahr 2021 sagte Germer, die VHS müsse erst warten, bis der Haushalt der Region Hannover genehmigt sei.

Die Stadt Hemmingen hat als erste Kommune über die Bürgschaft beraten, entschieden ist aber noch nichts. Die SPD brauche mehr Zeit, sagte Fraktionschef Jens Beismann. „In der Vorlage fehlen Eckdaten: Wie wirkt sich was aus und wie geht man damit um?“ Beismann regte an, Details vertraulich zu besprechen: in der Runde der vier Hemminger Fraktionsvorsitzenden und im Verwaltungsausschuss.

Die Entscheidung im Rat ist für den 9. Juli vorgesehen. An Germer gerichtet sagte er: „Wir misstrauen Ihnen nicht, aber wir wollen mehr Einblick, um guten Herzens Ja sagen zu können.“ Hemmingen soll für 125.000 Euro bürgen – sofern auch die Kommunalaufsicht der Region zustimmt. Beismann räumte ein, dass die Stadt mit der „Wirtschaftlichkeit der VHS“ nicht immer zufrieden gewesen sei. Seit 2011 hatte sich die Leine-VHS von zwei der vier Geschäftsführer im Unfrieden getrennt. „Wir lassen die VHS aber nicht hängen.“ Auf die Frage des Ausschussvorsitzenden Wolf Hatje (DUH), warum die Bank eine Bürgschaft verlange, sagte Germer, möglicherweise hänge dies mit der Historie der Leine-VHS zusammen.

Germer hat ihre Stelle erst im Februar angetreten. Mitte März musste die VHS dann ihren Betrieb für etwa zwei Monate wegen Corona zurückfahren. „Zum Start hat es mich kalt erwischt“, sagte sie. Die Einrichtung beschäftigt rund 60 Festangestellte und etwa 240 freiberufliche Dozenten.

So sieht das Titelblatt des neuen Programmheftes der Leine-VHS aus. Quelle: Leine-VHS

Unter Einhaltung der Corona-Regeln bietet die Leine-VHS mittlerweile wieder Kurse an. Doch in einigen Räumen dürften nur zehn Teilnehmer hinein, sagte Germer. Das sei besonders bedauerlich für Kurse, deren Teilnehmer gern als größere Gruppe weitermachen würden. Online sei zwar vieles möglich, doch sowohl einige Teilnehmer als auch Dozenten, die den digitalen Medien aufgeschlossen seien, seien dann doch an der Technik gescheitert. Letztlich sei die VHS auch ein Ort, an dem man sich gerne mit anderen Menschen trifft.

