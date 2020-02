Welche Förderprogramme gibt es für den Deichbau in Hemmingen? Was genau kostet der erweiterte Katastrophenschutz? Diese und andere Fragen sollen in einer Sondersitzung eines Ratsausschusses im März geklärt werden. Doch den Haushalt will der Rat bereits im Februar verabschieden. Für dieses Dilemma hat die Stadt jetzt eine Lösung gefunden.