Hemmingen-Westerfeld

Das Kulturzentrum bauhof wird zum Mittelpunkt eines Films über kulturelle Schätze in der Region Hannover. Initiator des Projekts ist das Team Kultur der Region Hannover, die anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Kommunalverbands Filme von jeweils drei Minuten Länge über jede der 21 Kommunen drehen lässt. Den Film über Hemmingen übernimmt die Filmschmiede Lotus Media Network aus Hannover unter Leitung von Jürgen Gutowski.

Er habe das Kulturzentrum zuvor nicht gekannt, sagte Gutowski. „Als wir für Hemmingen ausgelost wurden, haben wir uns zunächst über die Kultur der Stadt informiert.“ Die Wahl sei dann relativ schnell auf den bauhof gefallen. Die von dem Kulturzentrum angebotene Vielfalt sei beeindruckend.

Jürgen Gutowski (von links), Mariam Prangishvili und Lilian Breuch drehen einen Film über den bauhof. Quelle: Andreas Rhein

Gutowski, der als Autodidakt zum Film gekommen ist, hätte gern eine noch breitere Mischung der Kultur in Hemmingen gezeigt. „Doch der Filmclip darf maximal drei Minuten lang sein, da sind die Möglichkeiten begrenzt.“ Das Filmteam besteht neben Gutowski, der Regie, Schnitt und Kommentare im Film übernimmt, noch aus Lilian Breuch, die für die Redaktion zuständig ist, und der Assistentin Mariam Prangishvili.

Vier Drehtage haben sie gemeinsam bereits absolviert. Ein fünfter und letzter ist für Anfang Oktober geplant. „Dort werden wir Interviews mit Mitgliedern des Vereins bauhof führen, auch mit dem Vorsitzenden Klaus Grupe“, kündigt Gutowski an. Die Aufnahmen wurden unter anderem mit einer Drohne aus der Luft gefilmt. „Das fand ein Nachbar so verdächtig, dass er die Polizei gerufen hat“, erzählt Gutowski. „Wir konnten die Beamten dann aber beruhigen.“ Er gehe davon aus, dass nach dem Dreh der Filmaufnahmen noch drei weitere Tage für den Schnitt benötigt werden, der als Autodidakt zum Film gekommen ist.

Scheidender Regionspräsident ist gespannt

Wie in Hemmingen sollen auch in den übrigen 20 Regionskommunen jeweils lokale Kunstschaffende und kulturelle Einrichtungen im Mittelpunkt stehen. „Die kulturelle Landschaft in den Städten und Gemeinden der Region Hannover ist bunt und vielfältig“, sagt der scheidende Regionspräsident Hauke Jagau (SPD), der bei den jüngsten Kommunalwahlen nicht erneut kandidiert hatte und daher auch nicht am Sonntag, 26. September, in der Stichwahl steht. „Ich bin gespannt, was die Filmschaffenden in den Kommunen entdecken, und wie sie es in Szene setzen.“

Jeder Film in der Region wird von einem anderen Team gedreht. So hat das Team Kultur der Region Hannover in Kooperation mit dem Film- und Medienbüro Niedersachsen, der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen und dem „Up-and-coming Film Festival“ Hannover unter mehr als 40 Bewerbern insgesamt 21 Teams ausgewählt. „Wir haben eine gute Mischung aus Profis und Nachwuchsfilmerinnen und -filmern für das Projekt gewinnen können“, sagt Stefani Schulz, Leiterin des Teams Kultur. Die Kommunen wurden den Filmerinnen und Filmern per Los zugeteilt. „Es soll für niemanden ein Heimspiel sein, sondern kulturelles Neuland“, sagt Schulz.

Filmclips gehen am 1. November online

Für das Projekt bekommen die ausgewählten Filmemacher sowie die Kommunen jeweils 4500 Euro. „Das ist für einen Auftrag in diesem Umfang ganz anständig“, kommentiert Filmemacher Gutowski. Freuen darf sich auch das Kulturzentrum bauhof. „Die Stadt Hemmingen will das Geld an die Einrichtung weiterleiten“, teilt Regionssprecherin Frauke Bittner mit.

Künstlerische Vorgaben hat die Region Hannover den Filmschaffenden nicht gemacht. „Wir wünschen uns möglichst bunte, originelle, überraschende und dramaturgisch innovative Werke“, sagt Christian Kelm, der das Projekt koordiniert und erster Ansprechpartner für die Filmerinnen und Filmer ist. Er wird auch den Trailer für die 21 Filmclips gestalten. Die kurzen Filmbeiträge müssen spätestens in der zweiten Oktoberwoche eingereicht werden. Veröffentlicht werden sie auf den Onlinekanälen der Region Hannover und der Kommunen am 1. November. Das Datum ist nicht zufällig ausgewählt: Am 1. November 2001 hat sich die Region Hannover gegründet.

Von Tobias Lehmann