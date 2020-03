Trotz Coronavirus: bauhof hält an Programm fest

Hemmingen-Westerfeld

Das Kulturzentrum bauhof hält trotz des Coronavirus’ an der Planung für die neue Saison fest. Sie beginnt am 17. April – dann kann hoffentlich das öffentliche Leben wieder an Fahrt gewinnen. Alle restlichen Veranstaltungen für März hat das bauhof-Team bereits abgesagt.

Für die kommenden Monate hat der bauhof viele neue Künstler eingeladen. Gleich sieben der insgesamt zwölf auftretenden Solokünstler und Gruppen werden zum ersten Mal in den Räumen an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld zu Gast sein. Darunter sind die Kabarettisten Heinz Gröning, Jan-Peter Petersen und Tina Teubner. Auch das österreichische Comedy-Duo BlöZinger, mit dem Kleinkunstpreis 2019 ausgezeichnet, steht zum ersten Mal in Hemmingen auf der Bühne. Auf erste Bekanntschaft mit dem bauhof-Publikum freuen sich zudem der kanadische Jazz-Musiker Mike Field, der Schweizer Sänger Pasquale Aleardi und die deutsche Band Ginger Blues mit ihrer australischen Sängerin Jessie Gordon.

Das neue bauhof-Programm ist da

„Die weiteren Gäste sind schon einmal bei uns aufgetreten und lieb gewonnene Künstler geworden“, teilt bauhof-Sprecherin Ingrid von Drathen mit. Dazu zählen die Kabarettisten Sebastian Schnoy und Anka Zink sowie die Bands Rock4 und Vivid Curls. In die Sommerpause geht es traditionell mit dem Jazzfrühschoppen der Old Virginny Jazzband aus Hemmingen. Die Musiker treten bereits zum 21. Mal im bauhof auf.

Mehr zum aktuellen Programm gibt es im Faltblatt sowie im Internet auf bauhofkultur.de. Karten im Vorverkauf gibt es bei et cetera, Rathausplatz 2, in Hemmingen-Westerfeld, bei Schreib Gut(h) an der Göttinger Straße 62 in Arnum und in der Bücherecke, Dammstraße 2, in Pattensen-Mitte. Restkarten sind an der Abendkasse des bauhofs an der Dorfstraße 53 erhältlich.

Jan-Peter Petersen Quelle: Heiner Köpke

Diese Künstler treten im April im bauhof auf

Jan-Peter Petersen, Freitag, 17. April, 20 Uhr. „Ein Kuddelmuddel-Schmuddel-Buddel-Programm über das Ahoi in der Brause“. So beschreibt Jan-Peter Petersen sein Programm „Hamburger Jung: Leben zwischen Fisch und Kopf“. Der Vertreter der Babyboomer-Generation spricht darin über Krisen von morgen, die eigentlich gestern schon da waren, romantische Sturmfluten, Gräten im Kopf, Tagespolitik und Hamburg. Der Gründer des Hamburger Kabaretts Alma Hoppe verbindet beißende Satire mit komischen Episoden aus dem Alltag. „Und das ganz ohne Matrosenkostüm“, wie es in der Ankündigung heißt. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro.

Vivid Curls, Donnerstag, 23. April, 20 Uhr. Inka Kuchler und Irene Schindele stehen bereits seit 17 Jahren gemeinsam als Duo Vivid Curls auf der Bühne. Im bauhof präsentieren sie für alle Liebhaber von feinsinnigem Folk ihr neues Album „...nicht müde werden!“. Das ist gleichzeitig auch das Motto der beiden Musikerinnen: Lasst uns nicht müde werden, menschlich zu sein, uns zu erinnern, kritisch zu hinterfragen und nicht zuletzt gute Musik zu machen. Vivid Curls setzten in ihrem Programm auf eine Kombination von Anspruch und Inhalt mit berührenden Melodien und abwechslungsreicher Rhythmik. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro.

BlöZinger, Sonntag, 26. April, 18 Uhr. Im Programm des österreichischen Kabarettduos BlöZinger mit dem Titel „bis morgen“ geht es um den Tod. Doch todernst wird es nicht: Die seit 2004 gemeinsam auftretenden Robert Blöchl und Roland Penzinger beschäftigen sich mit Humor und einem Schuss Melancholie mit den Träumen, Sehnsüchten, Ängsten und Freuden des Alters. Das Programm lebt von den zahlreichen Bühnenfiguren, die die beiden Kabarettisten meist auch in schnellem Wechsel zum Leben erwecken. Sie gelten als Großmeister der Gestik und Mimik und benötigen nur ein Minimum an Requisiten. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro.

Rock4 Quelle: John Klijnen

Diese Künstler treten im Mai im bauhof auf

Rock4, Sonnabend, 9. Mai, 20 Uhr. An diesem Abend kommen die Freunde von Rock und Pop im bauhof auf ihre Kosten. Die niederländische A-Cappella-Band Rock4 präsentiert ein Best-of-Programm ihrer bisherigen Schaffenszeit. In den vergangenen 15 Jahren haben die vier Sänger rund 1000 Konzerte gespielt, acht Alben veröffentlicht und zahlreiche Preise gewonnen. Ihre Fans beeindrucken sie mit gefühlvoll leisen Liedern ebenso wie mit harten Rocknummern. Unter ihren preisgekrönten Interpretationen befinden sich Lieder von Alanis Morissette, Phil Collins, Beyoncé, Led Zeppellin und Adele. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Heinz Gröning, Donnerstag, 14. Mai, 20 Uhr. Heinz Gröning will sich das Lachen nicht nehmen lassen. „Wir haben uns die Welt von der dunklen Seite der Macht wegnehmen lassen“, heißt es in der Ankündigung seines Programms „Jammern gilt nicht“. In seiner Rolle als „der unglaubliche Heinz“ nimmt er sich der Aufgabe an, als „sensibler Poet , gefangen im Körper eines zu stark beharrten LKW-Fahrers“, den Sinn im Unsinn zu suchen und dabei Comedy mit philosophischer Tiefe zu verbinden. Neben seiner poetischen Wortakrobatik präsentiert der ehemalige Arzt im Praktikum in der Pathologie in Köln auch Lieder auf seiner Gitarre, die zum Mitsingen einladen. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro.

Mike Field Jazz Quintett, Sonnabend, 16. Mai, 20 Uhr. Der kanadische Jazz-Trompeter, Komponist und Sänger Mike Field stellt im bauhof sein aktuelles Album „ True Stories“ vor, auf dem er erstmals auch singt. Field hat im Alter von zehn Jahren mit dem Trompetenspiel begonnen. Gleichzeitig brachte er sich selbst das Spiel auf der Gitarre bei und schrieb seine ersten Lieder. Sein erstes Soloalbum veröffentlichte er 2011. Alle seiner mittlerweile vier Alben wurden für die dynamische und energische Musik mehrfach ausgezeichnet. In Kanada und USA tritt Field mit seinem eigenen Quintett auf. Für Konzerte in Europa sucht er sich als Begleitung gerne Musiker aus der nationalen Jazzszene. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Diese Künstler treten im Juni im bauhof auf

Sebastian Schnoy, Sonnabend, 6. Juni, 20 Uhr. Warum ist Stumpfsinn so erfolgreich? Dieser Frage geht der Kabarettist Sebastian Schnoy in seinem Programm „Dummikratie – Warum Deppen Idioten wählen“ nach. Schnoy wagt einen Rundumschlag gegen jede Form von Vereinfachung. Er ist böse und gleichzeitig lustig. Sein Kabarett gibt Kraft für die nächste Auseinandersetzung mit „Vollpfosten, Scharfmachern und Zynikern“. Schnoy legt den Zeigefinger in die Wunde, anstatt ihn zu heben. Und am Ende bleibt für ihn die eine sichere Erkenntnis: „Die Welt retten werden die Netten.“ Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Kaberettistin Tina Teubner Quelle: Dirk Borm

Tina Teubner, Donnerstag, 11. Juni, 20 Uhr. Die Fachfrau auf dem Gebiet des autoritären Liebeslieds hat die Erziehung ihres Mannes in ihren alten Programmen wie „Aufstand im Doppelbett“ und „Männer brauchen Grenzen“ abgeschlossen und sucht jetzt nach neuen Herausforderungen. Im bauhof stellt die Kabarettistin Tina Teubner ihr aktuelles Programm „Wenn Du mich verlässt, komme ich mit!“ vor. Darin verwischen die Grenzen zwischen privat und politisch. Die 1966 geborene Teubner singt auch gerne mal ein Lied, begleitet von dem Pianisten Ben Süverkrüp. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Pasquale Aleardi und die Phonauten, Sonnabend, 20. Juni, 20 Uhr. Pasquale Aleardi und die Phonauten haben ein klares Ziel vor Augen: Immer währendes Glück für alle und jeden. Ein Baustein auf dem Weg dorthin ist die Anti-Depressions-Musik, die Aleardi gemeinsam mit seinen „Klangmatrosen der Moderne“ Spike und Mary im bauhof präsentieren wird. Stilistisch bewegt sich die Band zwischen Chanson, Charts und Musik-Kabarett. Gerne machen sich die drei Musiker bei ihren Auftritten auf humorvolle Weise auch mal über ihre eigenen Schwächen lustig. Der Schweizer Aleardi weiß, wie er auf der Bühne unterhält. Er trat unter anderem schon am New Yorker Broadway im Musical „ Chicago“ auf. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Anka Zink Quelle: Linn Marx

Anka Zink, Freitag, 26. Juni, 20 Uhr. Die Kabarettistin Anka Zink liefert mit ihrem Programm „Das Ende der Bescheidenheit“ eine brandaktuelle Aufklärungs-Offensive. Zink erkennt, dass es „immer wichtiger wird, wichtig zu sein“ und legt die Selbstzweifel ab. „Überall locken Supermodels, Supertalente, Superklima und Supersex“, stellt Zink fest. In einer Zeit der Selbstinszenierung verzichtet die 1957 geborene Kabarettistin, Autorin und Regisseurin auf Zurückhaltung und kündigt „Comedy mit Arroganz“ an. „Für neu entstehende Denkprozesse kann keine Haftung übernommen werden“, sagt die diplomierte Soziologin. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro.

Diese Künstler treten im Juli im bauhof auf

Ginger Blues feat. Jessie Gordon, Sonnabend, 4. Juli, 20 Uhr. Als Teil der „Blues & Boogie Kings“ war Sänger und Gitarrist Jan Hirte schon einmal Gast im bauhof. Jetzt kommt er erstmals mit seiner Band Ginger Blues vorbei und präsentiert einen Mix aus Eigenkompositionen und Coversongs aus den Bereichen Blues, Jazz und Country. Neben Hirte gehören noch Pianist Matthias von Falkenau und Bassist Dorian Gollis zur Band. Für den Gesang sorgt die vielfach ausgezeichnete australische Sängerin Jessie Gordon. Sie hat 2019 ihr erstes Soloalbum „A Work of Friction“ veröffentlicht. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Old Virginny Jazzband, Sonntag, 12. Juli, 11 Uhr. Traditionell verabschiedet sich das Kulturzentrum bauhof mit dem Auftritt der Old Virginny Jazzband in die Sommerpause. Die Band um den Arnumer Posaunisten Uli Petersen besteht seit 35 Jahren und tritt schon zum 21. Mal im bauhof auf. Bei dem Hemminger Jazzfrühschoppen dürfen sich die Gäste auf bekannte Jazztitel, aber auch auf neue Arrangements der Band freuen. Wie bereits üblich wird es auch diesem Jahr wieder einen besonderen Gast geben, kündigt die Band an. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Zur Galerie Das neue Programm ist da: Die Besucher dürfen sich auf viel Musik und humoristisches Kabarett freuen.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann