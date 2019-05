Nachrichten Hemmingen - Künstler öffnen Mitte Mai ihre Ateliers Die Hemmingen Künstler Stefan Lang und Martin Sander nehmen am Atelierspaziergang der Region Hannover teil. Am 12. und 19. Mai öffnen sie jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre Ateliers und zeigen, wie ihre Kunstwerke entstehen.

Der Künstler Stefan Lang hat schon vielfach ausgestellt und Workshops angeleitet. An den beiden Sonntagen 12. und 19. Mai beteiligen er und der Künstler Martin Sander sich außerdem am Atelierspaziertang in der Region. Quelle: Archiv