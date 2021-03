Hemmingen

Claus Schacht (SPD), Bürgermeister in Hemmingen und dienstältester Bürgermeister in der Region Hannover, kandidiert nicht wieder bei der Kommunalwahl im September 2021. Seit 1997 ist er Verwaltungschef in Hemmingen.

Kandidaten für die Bürgermeisterwahl

Der Bürgermeister leitet die Stadtverwaltung in Hemmingen mit rund 300 Mitarbeitern. Mittlerweile sind zwei Namen für eine mögliche Nachfolge von Schacht bekannt: Die SPD schickt Katja Schröder ins Rennen. Sie wäre die erste Bürgermeisterin in Hemmingen. Die CDU hat Jan Dingeldey nominiert. SPD und CDU bilden eine Ratskoalition. Im Rat sind auch die Bündnisgrünen vertreten und Die Unabhängigen Hemminger (DUH). Die Unabhängigen haben bereits signalisiert, dass sie keinen eigenen Kandidaten aufstellen werden.

Kandidaten für den Rat

Der Rat der Stadt entscheidet unter anderem über Plätze für die Kinderbetreuung, die Ausstattung in den Schulen und darüber, welche Neubaugebiete ausgewiesen werden. Bisher sind noch keine Namen bekannt. Die Parteien sind noch in Gesprächen. In der Corona-Pandemie ist es nicht einfach, Kandidaten zu finden, wie etwa die DUH berichtet. Die SPD ist mit neun Sitzen die stärkste Fraktion, gefolgt von der CDU (8), DUH (5) und den Grünen (4). So sah das Ergebnis der Ratswahlen 2016 aus: SPD 34,1 Prozent (2011: 32,5), CDU 31,5 (26,2), Grüne 14,4 (19,2), DUH 18,3 (14,9), Einzelkandidat Albrecht Beutnagel 1,7 (-). Wahlberechtigt waren mehr als 15.000 Bürger.

Gemeindewahlleiter wird Bürgermeister Claus Schacht, Stellvertreterinnen sind die Erste Stadträtin Regina Steinhoff und Stadtoberinspektorin Melissa Martini. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl tritt Matthias Miersch aus Laatzen wieder für die SPD an. Es gibt aber auch eine liberale Herausfordererin. Die Laatzenerin Nadin Zaya wird im Wahlkreis 47 für die FDP bei der Bundestagswahl antreten. Sie setzte sich knapp gegen den Hemminger Ortsverbandsvorsitzenden Markus Hofmann aus Hemmingen durch. Zum Wahlkreis 47 gehören nicht nur Hemmingen, Laatzen und Pattensen, sondern auch Barsinghausen, Gehrden, Lehrte, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen.

Kandidaten für den Regionspräsidenten

Die Grünen haben ihre Kandidatin für die Regionspräsidentenwahl in Hannover benannt: Am 12. September wird Frauke Patzke aus Hemmingen antreten. Die Grünen haben sie Ende März in einer digitalen Versammlung gewählt.

Damit haben jetzt alle drei großen Fraktionen in der Regionsversammlung Kandidaten benannt. Für die SPD tritt der 41-jährige Steffen Krach an. Für die CDU kandidiert Christine Karasch.

Von Andreas Zimmer