Hemmingen

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) sammelt am Sonnabend, 19. Oktober, Altkleider. In drei Hemminger Stadtteilen tragen Helfer Textilien, Wäsche, Strickwaren, Hüte, Heimtextilien und paarweise gebündelte Schuhe zusammen. Die Kleiderspenden können in jeder Art von Plastiksäcken verpackt werden. Das sind die Annah...