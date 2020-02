Im März gibt es die erste Kleider-Tausch-Party in Hemmingen

Hemmingen

Wer hat das nicht im Kleiderschrank: T-Shirts und Pullover, die aus der Mode gekommen sind, oder Hemden und Hosen, die nicht mehr passen? Eine Gruppe von Schülerinnen der KGS Hemmingen hat eine Lösung gefunden, wie die Kleidung andere Nutzer findet und man zu anderem Gebrauchten kommt: eine große Kleider-Tausch-Party. Sie ist für Sonnabend, 7. März, geplant.

Ganz nach dem Motto der Party „Ausmisten – Tauschen – Feiern – Glücklich sein“ heißt es nun zunächst für alle Hemminger ab 13 Jahren den Kleiderschrank auf- und auszuräumen. Bis zu zehn ausrangierte Kleidungsstücke können in der Zeit von Montag bis Donnerstag, 2. bis 5. März, jeweils zwischen 9.30 und 18 Uhr im Jugend-Kultur-Haus, Hohe Bünte 6, in Hemmingen-Westerfeld abgegeben werden. Angenommen wird allerdings nur saubere, heile und gewaschene Kleidung – eben alles, was gut erhalten ist. Nach Sichten der Kleidung erhält jeder Teilnehmer eine Wertmarke pro Kleidungsstück. Diese kann dann bei der Party im Jugend-Kultur-Haus am Sonnabend, 7. März, in der Zeit von 17 bis 21 Uhr bei Musik, Tanz und Snacks getauscht werden.

Kleider-Tausch-Party im Jugend-Kultur-Haus

„Wir hatten uns überlegt, wie wir etwas für nachhaltigeres Konsumieren und zur Verringerung von Kohlendioxid beitragen können, das bei der Herstellung und dem Transport von Bekleidung entsteht“, erläuterte die KGS-Schülerin Stella (15). „Es geht darum, Sachen nicht einfach wegzuschmeißen, sondern abzugeben oder anders nutzen zu können“, ergänzte sie.

„Und wer für seine Wertmarke nichts für sich – oder als Erwachsener für seinen Nachwuchs – findet, muss ja nichts mitnehmen. Man kann auch einfach so etwas freigeben“, betonte Franziska (16), die mitorganisiert. Die Mädchen sind alle bei „Fridays For Future“ aktiv und haben für die Partygäste darüber hinaus Informationsstände mit reizvollen Upcycling-Ideen für ausrangierte Sachen und Informationen zum Thema Nachhaltigkeit vorgesehen.

Idee entstand beim Planspiel Plenergy

Die Idee zur Kleider-Tausch-Party war nur eines der Ergebnisse des so genannten Plenergy-Planspiels im Dezember 2019 an der KGS Hemmingen. Dabei agierten Jugendliche wie in einem kommunalpolitischen Gremium und beschäftigten sich mit Themen wie Klimaschutz und Energiewende. Daraus entstand nun die Projektgruppe Kleider-Tausch-Party, die zusammen mit der Jugendpflege Hemmingen die Veranstaltung organisiert und durchführt.

„Wenn wir 200 Gäste haben, sind wir gut besucht und zufrieden“, sagte Helena Runge vom Team Jugendpflege. „Bei Erfolg ist an eine Fortsetzung im Herbst gedacht.“

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt