Hemmingen

Für die rund 640 Kindergartenkinder in Hemmingen herrscht wieder ein Stück weit mehr Normalität. Seit dem 1. August haben die Kitas in Niedersachsen wieder auf den Regelbetrieb umgestellt. Viele halten dennoch weiterhin Schutzmaßnahmen ein.

Eltern sind wieder willkommen

In der Kindertagesstätte St. Johannes Bosco in Hemmingen-Westerfeld können jetzt wieder alle Kinder gemeinsam draußen spielen. Zuvor durften die Kitagruppen nur einzeln und nacheinander raus. Auch Eltern dürfen die Einrichtung wieder betreten. Zuvor hatten sie ihre Kinder über das Außengelände nur bis an die Tür bringen dürfen. Für die meisten der Jungen und Mädchen sei das kein Problem gewesen, berichtet Kita-Leiterin Rosemarie Blanke. „Einige haben aber auch geweint, weil sie es gewohnt waren, dass ihre Eltern sie drinnen noch umziehen.“

Nun dürfen die Eltern ihre Kinder, die nach den Sommerferien neu in die Kita kommen, auch wieder zur Eingewöhnung begleiten. Dabei müssen sich die Mütter und Väter allerdings an die Hygienevorschriften halten, Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstandsregeln einhalten. Für Eltern, die ihre Maske vergessen haben, liegen im Eingangsbereich der Kita welche bereit. „Zusätzlich achten die Erzieher darauf, dass sich Eltern nicht zu lange im Flur aufhalten“, sagt Blanke.

Die Erzieher halten die Kinder zum regelmäßigen Händewaschen an und dazu, in ihre Armbeuge zu niesen und zu husten. „An Abstandsregeln müssen sie sich aber nicht halten“, sagt die Kita-Leiterin. Diese seien für sie zu schwierig umzusetzen, obwohl sie vielen der älteren Kindern schon bewusst sind. „Sie haben das durch ihre Eltern kennengelernt, wenn sie sie etwa zum Einkaufen begleiten.“

Im Waldkindergarten sollen Kinder weiterhin Abstand halten

Im Waldkindergarten im Bürgerholz werden die Jungen und Mädchen trotz der Rückkehr zum Regelbetrieb und der Tatsache, dass sie die gesamte Zeit draußen sind, weiterhin zur Einhaltung der Abstandsregeln ermuntert. „Zwar können wir das nicht hundertprozentig umsetzen, aber wir erklären es den Kindern immer wieder“, sagt Kita-Leiterin Patrizia Deumeland-Hartmann. So seien unter anderem Sitzplätze mit rund 1,5 Metern Abstand für die Jungen und Mädchen eingerichtet worden und auch auf das vor Corona übliche Anfassen, etwa das Händehalten beim Singen, werde verzichtet.

Da Eltern bislang wegen der Corona-Bestimmungen keine Möglichkeit hatten, sich den Waldkindergarten anzusehen, sind bislang noch drei der 15 Plätze frei. „Doch nun sind auch wieder Interessenten willkommen“, sagt Deumeland-Hartmann.

Für externe Anbieter gelten besondere Bestimmungen

Auch der Integrative DRK-Kindergarten Arnum „Am kleinen Bach“, der nach den Ferien seit Donnerstag wieder geöffnet ist, achtet weiter auf Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Eltern dürfen ihre Kinder dort weiterhin nur bis zur Terrassentür bringen. Externe Personen wie eine Logopädin oder auch die Frühförderung müssen mit Einschränkungen wie Mundschutz und Spuckschutzwand arbeiten.

In den insgesamt elf städtischen Kitas werden externe Besuche wie die der Musikschule oder eines Logopäden vorab mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. „Ich gehe davon aus, dass alles gut geht, weil wir alle Hygienebestimmungen umsetzen“, sagt Volker Kolsch vom Familienservicebüro. Bis jetzt seien noch keine Kita-Mitarbeiter wegen Corona zu Hause geblieben. Von daher habe die Stadt auch von der Möglichkeit, fachfremde Mitarbeiter einzustellen, keinen Gebrauch gemacht.

Doch trotz aller noch geltenden Hygienemaßnahmen haben sich laut Amelie Ketzmar vom Integrativen DRK-Kindergarten Arnum alle Kinder sehr gefreut, wieder in ihre Kita gehen zu können. Und auch die Erzieher seien froh, wieder mit den Kindern arbeiten zu können. „Jeder und jede leistet hier herausragende Arbeit, wir hatten von März bis Juli so viele neue und wechselnde Anforderungen in der Arbeit und ich kann sagen, dass wir das gut gemeistert haben.“

Von Stephanie Zerm