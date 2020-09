Harkenbleck

Der Neu- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Harkenbleck macht es möglich: Die Kindertagesstätte Spielgarten, die sich ebenfalls in dem Gebäudekomplex befindet, soll saniert und umgebaut werden – aber erst, wenn die Arbeiten bei der Feuerwehr beendet sind. Die Kita hätte dann rund 90 Quadratmeter Fläche mehr als bisher.

„Die Kindertagesstätte wird zurzeit mit vielen Kompromissen betrieben“, erläutert die Stadtverwaltung in einer Ratsvorlage und nennt als Beispiel, dass der rund 60 Quadratmeter große Schulungsraum der Feuerwehr auch als Schlafraum für die Kita diene. Künftig hat diese dann ihren eigenen Bereich.

Umbau Kita Spielgarten ist für 2022 geplant

Wie dieser aussehen könnte, darüber berät der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration am Mittwoch, 9. September, 19 Uhr, in einer Sitzung im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld. Der Termin ist öffentlich, es sind aber wegen Corona nur 15 Zuhörerplätze erlaubt. Wer zuerst kommt, darf hinein.

Für Planung und Umbau sieht die Stadtverwaltung zunächst 700.000 Euro vor. Das Feuerwehrhaus soll Ende 2021 fertig sein. Anfang 2022 könnte der Umbau der Kita beginnen, der mit dem Ende der Sommerferien 2022 abgeschlossen sein soll. Das Architekturbüro SKS aus Hannover hat in einer Machbarkeitsstudie geprüft, wie die Kita in dem Mehrzweckgebäude an der Straße Hallerskamp umgebaut werden könnte.

Das ist der Spielgarten Harkenbleck

Zurzeit besteht die Kita aus einem Krippen- und einem Kindergartenraum sowie einem Innenhof und einem Außengelände. Zehn Krippenkinder und 25 Kindergartenkinder werden dort betreut.

Von Andreas Zimmer